У МінТОТ розповіли про майбутню діяльність спецпредставника ЄС по Криму

Спецпредставник Європарламенту з Криму та Донбасу, призначення якого пропонується у схваленій євродепутатами резолюції, не матиме повноважень, це буде посада спостерігача за ситуацією в Азовському морі.

Про це розповів перший заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Георгій Тука, повідомляє "Громадське".

"З нами стосовно цього представника ніхто не радився. Що мається на меті — я тільки можу собі уявити. А як воно буде реалізовано — побачимо. Я так зрозумів, що це буде людина, яка фактично не матиме жодних повноважень, але формуватиме точку зору і доповідатиме Європарламенту", — зазначив Тука.

Він також прокоментував передбачене резолюцією посилення санкцій проти Росії через її дії в Азовському морі. За словами Туки, це рекомендація, бо санкції запроваджуються не Європарламентом, а урядами європейських країн.

"Бажаю бачити посилення тиску на Росію додатковими санкціями. Особисто я вважаю, що є низький рівень контролю з боку європейських урядів за виконанням вже введених санкцій", — додав заступник міністра.

Європейський парламент 25 жовтня схвалив резолюцію про порушення Росією міжнародного права в Азовському морі.

Резолюція закликає держави-члени ЄС чітко заявити, що цілеспрямовані санкції проти Росії будуть посилені у разі подальшої ескалації конфлікту в Азовському морі.

Українські порти зазнали збитків у понад 1 мільярд гривень через дії Росії в Азовському морі.