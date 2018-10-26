Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У МінТОТ розповіли про майбутню діяльність спецпредставника ЄС по Криму

П'ятниця, 26 жовтня 2018, 18:16

Спецпредставник Європарламенту з Криму та Донбасу, призначення якого пропонується у схваленій євродепутатами резолюції, не матиме повноважень, це буде посада спостерігача за ситуацією в Азовському морі.

Про це розповів перший заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Георгій Тука, повідомляє "Громадське".

"З нами стосовно цього представника ніхто не радився. Що мається на меті — я тільки можу собі уявити. А як воно буде реалізовано — побачимо. Я так зрозумів, що це буде людина, яка фактично не матиме жодних повноважень, але формуватиме точку зору і доповідатиме Європарламенту", — зазначив Тука.

Він також прокоментував передбачене резолюцією посилення санкцій проти Росії через її дії в Азовському морі. За словами Туки, це рекомендація, бо санкції запроваджуються не Європарламентом, а урядами європейських країн.

"Бажаю бачити посилення тиску на Росію додатковими санкціями. Особисто я вважаю, що є низький рівень контролю з боку європейських урядів за виконанням вже введених санкцій", — додав заступник міністра.

Європейський парламент 25 жовтня схвалив резолюцію про порушення Росією міжнародного права в Азовському морі.

Резолюція закликає держави-члени ЄС чітко заявити, що цілеспрямовані санкції проти Росії будуть посилені у разі подальшої ескалації конфлікту в Азовському морі.

Українські порти зазнали збитків у понад 1 мільярд гривень через дії Росії в Азовському морі.

"Українська правда" у Threads

Теми: КримЄСДонбасТука
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

США хочуть перемоги України – Байден

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

Усі новини...
Крим
На виїзд з окупованого Криму також почав утворюватися затор
Морпіх вперше розповів, як намагався підірвати мости на Чонгар
Агент на прізвисько "Котигорошко"? Деталі справи ексголови кримського СБУ Олега Кулініча, якого обвинувачують у держзраді
Останні новини
03:03
У Києві пролунала серія вибухів
01:58
Перевага у повітрі та спільне виробництво зброї – Зеленський у США окреслив цілі на 2024 рік
01:37
США хочуть перемоги України – Байден
01:17
Ідею поступитися територією заради миру Зеленський назвав "абсолютним божевіллям"
00:42
Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 
00:14
Байден: Підтримка України є важливою для всього світу
23:53
Двоє людей постраждало на Одещині через атаку "Шахедів"
23:46
Сейм Польщі схвалив уряд Туска
23:23
Будапешт готовий зняти вето на 50 млрд допомоги Україні, якщо ЄС розморозить кошти Угорщини
23:04
Економічні новини 12 грудня: хакерська атака на "Київстар", нова підозра у справі Сенниченка
Усі новини...
Реклама: