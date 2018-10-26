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В МинВОТ рассказали о будущей деятельности спецпредставителя ЕС по Крыму

Пятница, 26 октября 2018, 18:16

Спецпредставитель Европарламента по Крыму и Донбассу, назначение которого предлагается в одобренной евродепутатами резолюции, не будет иметь полномочий, это будет должность наблюдателя за ситуацией в Азовском море.

Об этом рассказал первый заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука, сообщает "Громадське".

"С нами относительно этого представителя никто не советовался. С какой целью это делается - я только могу себе представить. А как оно будет реализовано - посмотрим. Я так понял, что это будет человек, который фактически не будет иметь никаких полномочий, но при этом он будет формировать точку зрения и докладывать Европарламенту", - отметил Тука.

Он также прокомментировал предусмотренное резолюцией усиление санкций против России из-за ее действий в Азовском море. По словам Туки, это рекомендация, потому что санкции вводятся не Европарламентом, а правительствами европейских стран.

"Желаю видеть усиление давления на Россию дополнительными санкциями. Лично я считаю, что есть низкий уровень контроля со стороны европейских правительств за выполнением уже введенных санкций", - добавил замминистра.

Европейский парламент 25 октября принял резолюцию о нарушении Россией международного права в Азовском море.

Резолюция призывает государства-члены ЕС четко заявить, что целенаправленные санкции против России будут усилены в случае дальнейшей эскалации конфликта в Азовском море.

Украинские порты понесли убытки на более чем 1 миллиард гривен из-за действий России в Азовском море.

"Украинская правда" в Threads

Темы: КрымЕСДонбассТука
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