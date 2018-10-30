США: Підозрюваний у розсилці бомб мав список з понад 100 цілей - ЗМІ

Головний підозрюваний у розсилці посилок з вибуховими пристроями Сезар Сайок вивчав діяльність відомих політичних діячів і склав список з понад 100 потенційних цілей, яким могла загрожувати небезпека.

Про це повідомив телеканал NBC News з посиланням на джерела.

"За інформацією джерел у правоохоронних органах, Сайок мав список понад 100 потенційних цілей та проводив онлайн-вивчення політичних діячів, журналістів і акторів", - йдеться у повідомленні.

Прізвища цих осіб не уточнюються, окрім тих, які отримали пакунки з вибуховими пристроями.

"Агенти ФБР працюють над тим, аби повідомити про потенційну загрозу кожному зі списку Сайока, навіть якщо вони не отримали підозрілих пакунків.

Представники правоохоронних органів вважають своїм обов'язком оповістити про це людей раніше, ніж вони можуть піддатися загрозі", - йдеться у матеріалі.

Раніше суд виніс офіційні звинувачення Сезаруу Сайоку, підозрюваному в розсилці посилок з вибуховими пристроями. За сукупністю звинувачень йому загрожує позбавлення волі на строк до 48 років.

Як повідомлялось, Сезар Сайок, підозрюваний у розсилці бомб відомим діячам США, ймовірно писав на Facebook про "російських братів" та поширював посилання на матеріали, що повторюють Кремлівську пропаганду.

Раніше стало відомо, що до офісу Гілларі Клінтон і офісу колишнього президента США Барака Обами надіслали вибухові пристрої, а в офіс телеканалу CNN прийшов підозрілий пакунок.

Пізніше, працівники правоохоронних органів підтвердили, що в офісі CNN була вибухівка.

23 жовтня відомому фінансисту, засновнику фонду "Відкрите суспільство", Джорджу Соросу підклали вибухівку в поштову скриньку.

Жодна з бомб не вибухнула.

Адміністрація Дональда Трампа категорично засудила закладання вибухових пристроїв.