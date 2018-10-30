Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

США: Підозрюваний у розсилці бомб мав список з понад 100 цілей - ЗМІ

Вівторок, 30 жовтня 2018, 05:50

Головний підозрюваний у розсилці посилок з вибуховими пристроями Сезар Сайок вивчав діяльність відомих політичних діячів і склав список з понад 100 потенційних цілей, яким могла загрожувати небезпека.

Про це повідомив телеканал NBC News з посиланням на джерела.

"За інформацією джерел у правоохоронних органах, Сайок мав список понад 100 потенційних цілей та проводив онлайн-вивчення політичних діячів, журналістів і акторів", - йдеться у повідомленні.

Прізвища цих осіб не уточнюються, окрім тих, які отримали пакунки з вибуховими пристроями.

"Агенти ФБР працюють над тим, аби повідомити про потенційну загрозу кожному зі списку Сайока, навіть якщо вони не отримали підозрілих пакунків.

Представники правоохоронних органів вважають своїм обов'язком оповістити про це людей раніше, ніж вони можуть піддатися загрозі", - йдеться у матеріалі.

Раніше суд виніс офіційні звинувачення Сезаруу Сайоку, підозрюваному в розсилці посилок з вибуховими пристроями. За сукупністю звинувачень йому загрожує позбавлення волі на строк до 48 років.

Як повідомлялось, Сезар Сайок, підозрюваний у розсилці бомб відомим діячам США, ймовірно писав на Facebook про "російських братів" та поширював посилання на матеріали, що повторюють Кремлівську пропаганду.

Раніше стало відомо, що до офісу Гілларі Клінтон і офісу колишнього президента США Барака Обами надіслали вибухові пристрої, а в офіс телеканалу CNN прийшов підозрілий пакунок.

Пізніше, працівники правоохоронних органів підтвердили, що в офісі CNN була вибухівка.

23 жовтня відомому фінансисту, засновнику фонду "Відкрите суспільство", Джорджу Соросу підклали вибухівку в поштову скриньку.

Жодна з бомб не вибухнула.

Адміністрація Дональда Трампа категорично засудила закладання вибухових пристроїв.

Теми: США
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

США хочуть перемоги України – Байден

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

Усі новини...
США
Байден хоче профінансувати зброю для Тайваню в рамках бюджету для України – FT
Пентагон прогнозує, що контрнаступ України буде важким і тривалим
США не вбачають у вагнерівцях загрози для НАТО
Останні новини
03:30
Після ракетного удару на лівому березі Києва горять будинки та автомобілі, є постраждалі
03:03
У Києві пролунала серія вибухів
01:58
Перевага у повітрі та спільне виробництво зброї – Зеленський у США окреслив цілі на 2024 рік
01:37
США хочуть перемоги України – Байден
01:17
Ідею поступитися територією заради миру Зеленський назвав "абсолютним божевіллям"
00:42
Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 
00:14
Байден: Підтримка України є важливою для всього світу
23:53
Двоє людей постраждало на Одещині через атаку "Шахедів"
23:46
Сейм Польщі схвалив уряд Туска
23:23
Будапешт готовий зняти вето на 50 млрд допомоги Україні, якщо ЄС розморозить кошти Угорщини
Усі новини...
Реклама: