США: Подозреваемый в рассылке бомб имел список из более 100 целей - СМИ
Главный подозреваемый в рассылке посылок с взрывными устройствами Сезар Сайок изучал деятельность известных политических деятелей и составил список из более 100 потенциальных целей, которым могла угрожать опасность.
Об этом сообщил телеканал NBC News со ссылкой на источники.
"По информации источников в правоохранительных органах, Сайок имел список более 100 потенциальных целей и проводил онлайн-изучение политических деятелей, журналистов и актеров", - говорится в сообщении.
Фамилии этих лиц не уточняются, кроме тех, которые получили пакеты со взрывными устройствами.
"Агенты ФБР работают над тем, чтобы сообщить о потенциальной угрозе каждому из списка Сайока, даже если они не получили подозрительных пакетов.
Представители правоохранительных органов считают своим долгом оповестить об этом людей раньше, чем они могут подвергнуться угрозе", - говорится в материале.
Ранее суд вынес официальные обвинения Сезару Сайоку, подозреваемому в рассылке посылок с взрывными устройствами. По совокупности обвинений ему грозит лишение свободы на срок до 48 лет.
Как сообщалось, Сесар Сайок, подозреваемый в рассылке бомб известным деятелям США, вероятно писал на Facebook про "русских братьев" и распространял ссылки на материалы, повторяющие Кремлевскую пропаганду.
Ранее стало известно, что в офис Хиллари Клинтон и офис бывшего президента США Барака Обамы прислали взрывные устройства, а в офис телеканала CNN пришел подозрительный пакет.
Позже, работники правоохранительных органов подтвердили, что в офисе CNN была взрывчатка.
23 октября известному финансисту, основателю фонда "Открытое общество", Джорджу Соросу подложили взрывчатку в почтовый ящик.
Ни одна из бомб не взорвалась.
Администрация Дональда Трампа категорически осудила закладку взрывных устройств.