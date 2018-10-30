США: Подозреваемый в рассылке бомб имел список из более 100 целей - СМИ

Главный подозреваемый в рассылке посылок с взрывными устройствами Сезар Сайок изучал деятельность известных политических деятелей и составил список из более 100 потенциальных целей, которым могла угрожать опасность.

Об этом сообщил телеканал NBC News со ссылкой на источники.

По информации источников в правоохранительных органах, Сайок имел список более 100 потенциальных целей и проводил онлайн-изучение политических деятелей, журналистов и актеров", - говорится в сообщении.

Фамилии этих лиц не уточняются, кроме тех, которые получили пакеты со взрывными устройствами.

"Агенты ФБР работают над тем, чтобы сообщить о потенциальной угрозе каждому из списка Сайока, даже если они не получили подозрительных пакетов.

Представители правоохранительных органов считают своим долгом оповестить об этом людей раньше, чем они могут подвергнуться угрозе", - говорится в материале.

Ранее суд вынес официальные обвинения Сезару Сайоку, подозреваемому в рассылке посылок с взрывными устройствами. По совокупности обвинений ему грозит лишение свободы на срок до 48 лет.

Как сообщалось, Сесар Сайок, подозреваемый в рассылке бомб известным деятелям США, вероятно писал на Facebook про "русских братьев" и распространял ссылки на материалы, повторяющие Кремлевскую пропаганду.

Ранее стало известно, что в офис Хиллари Клинтон и офис бывшего президента США Барака Обамы прислали взрывные устройства, а в офис телеканала CNN пришел подозрительный пакет.

Позже, работники правоохранительных органов подтвердили, что в офисе CNN была взрывчатка.

23 октября известному финансисту, основателю фонда "Открытое общество", Джорджу Соросу подложили взрывчатку в почтовый ящик.

Ни одна из бомб не взорвалась.

Администрация Дональда Трампа категорически осудила закладку взрывных устройств.