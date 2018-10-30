Новинський про статки: Господь дає нам заробляти

"Православний олігарх" Вадим Новінський каже, що займаючись бізнесом, не ставить собі за мету заробляти гроші.

Про це він заявив в інтерв'ю "Українській правді".

На запитання, чи пам'ятає він, як заробив свій перший мільйон, Новинський відповів: "Я ніколи про це не думав. Це все гординя і якесь самомилування. Я на це не звертав уваги".

Вадим Новинський Фото Ельдара Сарахмана

"Я ніколи не ставив заробляння грошей собі за мету. Це процес. Гроші, звісно, дозволяють багато, але гроші – це завжди велика відповідальність", – заявив Новинський.

"Тільки ми думаємо, що це ми гроші заробляємо. Господь дає нам заробляти ці гроші, а потім з усіх нас спитає: як ти їх витратив, на що ти їх витратив", – додав він.

Вадим Новинський також розповів про свої бізнес-відносини з Ринатом Ахметовим.

І запевнив, що з президентом Росії Володимиром Путіним близько не знайомий.

Зазначимо, що Вадим Новинський входить у трійку найбагатших людей України за 2018 рік.

Він відомий своїми тісними зв'язками з Українською православною церквою Московського патріархату.

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