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Новинский о состоянии: Господь дает нам зарабатывать

Вторник, 30 октября 2018, 10:33

"Православный олигарх" Вадим Новинский говорит, что занимаясь бизнесом, не ставит себе целью зарабатывать деньги.

Об этом он заявил в интервью "Украинской правде".

На вопрос, помнит ли он, как заработал свой первый миллион, Новинский ответил: ""Я никогда об этом не думал. Это все гордыня и какое-то самолюбование. Я на это не обращал внимания".

Вадим Новинский
Вадим Новинский
Фото Эльдара Сарахмана

"Я никогда не ставил зарабатывание денег своей целью. Это процесс. Деньги, конечно, позволяют многое, но деньги – это всегда большая ответственность", – заявил Новинский.

"Только мы думаем, что это мы деньги зарабатываем. Господь дает нам зарабатывать эти деньги, а потом со всех нас спросит: как ты их потратил, на что ты их потратил", – добавил он.

Вадим Новинский также рассказал о своих бизнес-отношениях с Ринатом Ахметовым.

И заверил, что с президентом России Владимиром Путиным близко незнаком.

Отметим, что Вадим Новинский входит в тройку самых богатых людей Украины за 2018 год.

Он известен своими тесными связями с Украинской православной церковью Московского патриархата.

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Роман Романюк, УП
Темы: Новинскийбизнес
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