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Україна відреагувала на плани Росії поцупити майно Меджлісу кримських татар

Вівторок, 30 жовтня 2018, 14:36

Міністерство закордонних справ висловило рішучий протест у зв'язку з планами російських окупантів "націоналізувати" майно Меджлісу кримських татар.

Про це йдеться у заяві МЗС, опублікований на сайті міністерства.

"МЗС України заявляє про неприпустимість намірів російської окупаційної влади передати власність Меджлісу кримськотатарського народу керованому з Москви "Духовному управлінню мусульман Криму". Це є продовженням цілеспрямованої дискримінаційної політики окупаційної влади щодо кримських татар - корінного народу Криму", - обурюються у відомстві.

Крім того, міністерство рішуче протестує проти чергового посилення репресій з боку Росії щодо українців у Криму.

"27 жовтня російські силовики увірвалися на засідання об’єднання "Кримська солідарність" та перешкоджали його проведенню. Закиди адвокату Едему Семедляєву, правозахисниці Лілі Гемеджи та координатору "Кримської солідарності" Діляверу Меметову у порушенні антитерористичного та анти-екстремістського законодавства є черговою спробою залякування", - йдеться у заяві.

Також МЗС висловило занепокоєння повідомленнями про нові обшуки у домівках кримських татар, які відбулися 30 жовтня і завершилися затриманням представника кримськотатарської громади Ділявера Гафарова.

Міністерство звертає увагу, використання РФ антитерористичного законодавства для переслідування інакомислення та правозахисної діяльності на окупованих українських територіях дискредитує антитерористичні заходи світової спільноти, стороною яких є Москва.

"Вимагаємо від держави-агресора Російської Федерації негайного припинення переслідування активістів і правозахисників на тимчасово окупованих територіях України, звільнити всіх незаконно утримуваних громадян України та відновити діяльність Меджлісу кримськотатарського народу", - заявляють дипломати.

29 жовтня так званий глава "уряду" анексованого Росією півострова Сергій Аксьонов заявив, що в окупованому Криму мають намір передати майно Меджлісу кримськотатарського народу підконтрольному Росії Духовному управлінню мусульман.

27 жовтня в незаконно анексованому Криму адвокатам Едему Семедляєву, Лілі Гемеджі та координатору громадського об'єднання "Кримська солідарність" Діляверу Меметову російські силовики вручили застереження "про недопущення порушення законодавства у сфері екстремізму і тероризму".

30 жовтня у селі Жемчужина російські силовики 7 годин шукали зброю у кримського татарина Дилявера Гафарова, після чого затримали його.

Українська правда

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Теми: КримРосіяМЗСМеджліс
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