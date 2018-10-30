Украина отреагировала на планы России украсть имущество Меджлиса крымских татар

Министерство иностранных дел выразило решительный протест в связи с планами российских оккупантов "национализировать" имущество Меджлиса крымских татар.

Об этом говорится в заявлении МИД, опубликованном на сайте министерства.

"МИД Украины заявляет о недопустимости намерений российской оккупационной власти передать собственность Меджлиса крымскотатарского народа управляемому из Москвы "Духовному управлению мусульман Крыма". Это является продолжением целенаправленной дискриминационной политики оккупационных властей в отношении крымских татар - коренного народа Крыма", - возмущаются в ведомстве.

Кроме того, министерство решительно протестует против очередного усиления репрессий со стороны России в отношении украинцев в Крыму.

"27 октября российские силовики ворвались на заседание объединения "Крымская солидарность" и препятствовали его проведению. Претензии адвокату Эдему Семедляеву, правозащитнице Лиле Гемеджи и координатору "Крымской солидарности" Диляверу Меметову в нарушении антитеррористического и анти-экстремистского законодательства является очередной попыткой запугивания", - говорится в заявлении.

Также МИД выразил обеспокоенность сообщениями о новых обысках в домах крымских татар, которые прошли 30 октября и завершились задержанием представителя крымскотатарской общины Дилявера Гафарова.

Министерство обращает внимание, использование РФ антитеррористического законодательства для преследования инакомыслия и правозащитной деятельности на оккупированных украинских территориях дискредитирует антитеррористические меры мирового сообщества, стороной которых является Москва.

"Требуем от государства-агрессора Российской Федерации немедленного прекращения преследования активистов и правозащитников на временно оккупированных территориях Украины, освободить всех незаконно удерживаемых граждан Украины и возобновить деятельность Меджлиса крымскотатарского народа", - заявляют дипломаты.

29 октября так называемый глава "правительства" аннексированного Россией полуострова Сергей Аксенов заявил, что в оккупированном Крыму намерены передать имущество Меджлиса крымскотатарского народа подконтрольному России Духовному управлению мусульман.

27 октября в незаконно аннексированном Крыму адвокатам Эдему Семедляеву, Лиле Гемеджи и координатору общественного объединения "Крымская солидарность" Диляверу Меметову российские силовики вручили предупреждение "о недопущении нарушения законодательства в сфере экстремизма и терроризма".

30 октября в селе Жемчужина российские силовики 7 часов искали оружие у крымского татарина Дилявера Гафарова, после чего задержали его.