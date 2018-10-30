Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Украина отреагировала на планы России украсть имущество Меджлиса крымских татар

Вторник, 30 октября 2018, 14:36

Министерство иностранных дел выразило решительный протест в связи с планами российских оккупантов "национализировать" имущество Меджлиса крымских татар.

Об этом говорится в заявлении МИД, опубликованном на сайте министерства.

"МИД Украины заявляет о недопустимости намерений российской оккупационной власти передать собственность Меджлиса крымскотатарского народа управляемому из Москвы "Духовному управлению мусульман Крыма". Это является продолжением целенаправленной дискриминационной политики оккупационных властей в отношении крымских татар - коренного народа Крыма", - возмущаются в ведомстве.

Кроме того, министерство решительно протестует против очередного усиления репрессий со стороны России в отношении украинцев в Крыму.

"27 октября российские силовики ворвались на заседание объединения "Крымская солидарность" и препятствовали его проведению. Претензии адвокату Эдему Семедляеву, правозащитнице Лиле Гемеджи и координатору "Крымской солидарности" Диляверу Меметову в нарушении антитеррористического и анти-экстремистского законодательства является очередной попыткой запугивания", - говорится в заявлении.

Также МИД выразил обеспокоенность сообщениями о новых обысках в домах крымских татар, которые прошли 30 октября и завершились задержанием представителя крымскотатарской общины Дилявера Гафарова.

Министерство обращает внимание, использование РФ антитеррористического законодательства для преследования инакомыслия и правозащитной деятельности на оккупированных украинских территориях дискредитирует антитеррористические меры мирового сообщества, стороной которых является Москва.

"Требуем от государства-агрессора Российской Федерации немедленного прекращения преследования активистов и правозащитников на временно оккупированных территориях Украины, освободить всех незаконно удерживаемых граждан Украины и возобновить деятельность Меджлиса крымскотатарского народа", - заявляют дипломаты.

29 октября так называемый глава "правительства" аннексированного Россией полуострова Сергей Аксенов заявил, что в оккупированном Крыму намерены передать имущество Меджлиса крымскотатарского народа подконтрольному России Духовному управлению мусульман.

27 октября в незаконно аннексированном Крыму адвокатам Эдему Семедляеву, Лиле Гемеджи и координатору общественного объединения "Крымская солидарность" Диляверу Меметову российские силовики вручили предупреждение "о недопущении нарушения законодательства в сфере экстремизма и терроризма".

30 октября в селе Жемчужина российские силовики 7 часов искали оружие у крымского татарина Дилявера Гафарова, после чего задержали его.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: КрымРосcияМИДМеджлис
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото Родственник замглавы Львовской ОВА скупает землю, несмотря на отсутствие доходов − СМИ

В случае остановки западной помощи Украина потеряет способность сдерживать РФ – ISW

"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Все новости...
Крым
На выезд из оккупированного Крыма также начала образовываться пробка
Морпех впервые рассказал, как пытался взорвать мосты на Чонгар
Агент по прозвищу "Котигорошко"? Детали дела экс-главы крымского СБУ Олега Кулинича, обвиненного в государственной измене
Последние новости
11:53
фото"Почти невозможно": нацгвардейцы уничтожили вражеский "Ланцет" из автоматов
11:34
Рождественская премьера: Киевская опера возвращает балет Кос-Анатольского "Соячье крыло"
11:33
WSJ: За убийством Пригожина стоит доверенное лицо Путина Патрушев
11:31
фото Новый глава МИД Польши прибыл в Киев
11:26
Германия не собирается помогать Минобороны мобилизовать украинцев - Минюст ФРГ
11:17
10 лет тюрьмы за взятку получил один из экс-руководителей ГСЭК
11:03
"Я бы хотела, чтобы семьи не боялись подростков". История семьи, которая усыновила 12-летнего мальчика
11:00
Китай запретил экспорт технологий по переработке редкоземельных элементов
10:48
Живая елка на прокат: как военный организовал бизнес на главном украшении Нового года
10:47
Курс валют на 22 декабря: сколько стоят доллар и евро
Все новости...
Реклама: