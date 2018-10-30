Головні новини дня – за 60 секунд

Інтерв’ю з Новинським та Дубілетом, новий губернатор Києвщини, Україна з Росією обмінялися затриманими моряками, Apple презентувала нову техніку – новини, які обговорювали 30 жовтня.

Про інтерв’ю з Новинським

Сьогодні у нас вийшла перша частина інтерв’ю з Вадимом Новинським, депутатом фракції "Опозиційний блок" та одним з найбагатших людей країни. Ми питали про його минуле та бізнес і ось що він нам розповів:

Свою трудову діяльність Новинський почав у якості слюсаря-інструментальника. А його комерційна діяльність почалася у 1991 році у якості співробітника структури "Центр перспективных исследований".

В Україну Новинський потрапив, коли почав поставляти у Крим та Запоріжжя нафтопродукти. У 1999 році перебрався у Дніпропетровськ, бо почав співпрацювати з Кривбасом.

Гроші Новинському дає заробляти Господь, а не те що ви там подумали.

Почав співпрацювати з Ахметовим з 2003-2004 року і вважає його найкращім бізнес-партнером.

Блокада Донбасу, на думку Новинського – це велика помилка і що всі підприємства на непідконтрольних частинах платили податки Україні і не платили податків так званим "ЛНР" та "ДНР".

З Путіним бачився два рази – у 2004 та 2013 по 5-10 секунд у форматі "здрасьте-здрасьте".

Та про інтерв’ю з Дубілетом

А ще в нас вийшло інтерв’ю з співзасновником Монобанку Дмитром Дубілетом. З нього ви дізнаєтесь, що:

Зараз у Монобанка 500 тисяч клієнтів, але наступного року їх може бути вже мільйон. Кредитний портфель банку – 2.5 млрд, кредитний ліміт або розстрочку мають 60% користувачів. На високий кредитний ліміт впливають доходи, кредитна історія та дисципліна.

Головний конкурент – це Приватбанк. У Монобанку навіть є бот, який звіряє курси з Приватом та робить їх на декілька копійок менше. Дубілет каже, що всі з ким він працює – це колишні співробітники Привату. А ще каже, що Приват намагається зберігати все що було зроблено до націоналізації, але деякі процеси відвалюються.

Дубілет запускає фінтех-стартап у Англії. Акцент буде робитись на кредитування. Дубілет каже що банківський ринок Британії відстає від українського по деяким параметрам. Наприклад, для них простіше передавати один одному гроші кешем, ніж з картки на картку.

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