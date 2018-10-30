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Суд назвав дату останнього слова Януковича перед вироком

Вівторок, 30 жовтня 2018, 11:07
Суд назвав дату останнього слова Януковича перед вироком

Обвинувачений у державній зраді екс-президент Віктор Янукович зможе звернутися до суду з останнім словом 19 листопада.

Про це заявив головуючий суддя Владислав Дев'ятко.

"Щодо надання розумних термінів (щодо реєстрації як іноземних адвокатів у Росії захисників Януковича – ред.) 19 листопада є саме тим розумним терміном, за який ви зможете зареєструватися або не зареєструватися. Суд визначає одну дату для останнього слова 19 листопада та пропонує використати саме її", - сказав суддя.

Він додав, що нереєстрація адвоката Олександра Горошинського як іноземного адвоката у Росії, не повинна позначитись на даті озвучення останнього слова, бо в Росії вже зареєстровані два інші захисники Януковича.

Дев'ятко також нагадав, що за українським законодавством "суд вже на даному етапі може піти до нарадчої кімнати для ухвалення остаточного рішення", але враховуючи європейську конвенцію з прав людини, він надасть Януковичу можливість звернутися до суду. 

При цьому Дев'ятко додав, що Януковича вже двічі запрошували виступити з останнім словом – 12 та 23 жовтня – але він ці можливості проігнорував.

"Тому суд не вважає за необхідне визначати інші резервні дати. Якщо з тих чи інших причин суд не зможе почути Віктора Януковича, якщо він не скористається наданим йому правом, то суд ще раз наголошує, що за вимогами КПК, у суду виник обов’язок і право вийти до нарадчої кімнати для ухвалення остаточного рішення у справі", - сказав суддя і оголосив перерву до 10:00 19 листопада.   

Нагадаємо, Віктора Януковича підозрюють у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособництво в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України) та ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 437 (пособництво у веденні агресивної війни) Кримінального кодексу України. 

Суд у справі про державну зраду екс-президента Віктора Януковича мав перейти до стадії судових дебатів 30 липня.

31 липня адвокати Януковича заявили про відвід суддям і прокурорам і покинули судове засідання.

Тому суд вирішив надати Януковичу державного захисника. Крім того, обвинувачений найняв ще одного адвоката (Байдика), щоб посилити команду своїх захисників.

Промова Байдика у дебатах почалась 13 вересня і тривала понад 30 годин.

5 жовтня стало відомо, що Байдик захворів і пішов на лікарняний, тому виступати почав Горошинський.

Раніше український суд чекав Януковича з останнім словом до кінця жовтня.

Екс-президент просив суд забезпечити його участь у судових дебатах шляхом відеоконференцзвязку і з адвокатом, для реєстрації якого як іноземного адвоката в Росії треба 1 місяць.    

30 жовтня суд закінчив дебати у справі про держзраду Януковича.

Ірина Балачук, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Януковичсправа про держзрадусуд
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