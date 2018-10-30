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Главные новости дня – за 60 секунд

Вторник, 30 октября 2018, 20:09

Интервью с Новинским и Дубилетом, новый губернатор Киевщины, Украина с Россией обменялись задержанными моряками, Apple представила новую технику – новости, которые обсуждали 30 октября.

Об интервью с Новинским

Сегодня у нас вышла первая часть интервью с Вадимом Новинским, депутатом фракции "Оппозиционный блок" и одним из самых богатых людей страны. Здесь мы больше спрашивали о его прошлом и бизнесе и вот что он нам рассказал:

Свою трудовую деятельность Новинский начал в качестве слесаря-инструментальщика. А его коммерческая деятельность началась в 1991 году в качестве сотрудника структуры "Центр перспективных исследований".

В Украину Новинский попал, когда начал поставлять в Крым и Запорожье нефтепродукты. В 1999 году перебрался в Днепропетровск, потому что начал сотрудничать с Кривбассом.

Деньги Новинскому дает зарабатывать Господь, а не то что вы там подумали.

Начал сотрудничать с Ахметовым 2003-2004 года и считает его лучшим бизнес-партнером.

Блокада Донбасса по мнению Новинского – это большая ошибка и все предприятия на неподконтрольных частях платили налоги Украине и не платили налогов так называемым "ЛНР" и "ДНР".

С Путиным виделся два раза - в 2004 и 2013 по 5-10 секунд в формате "здрасьте-здрасьте".

И об интервью с Дубилетом

А еще у нас вышло интервью с соучредителем Монобанка Дмитрием Дубилетом. Из него вы узнаете, что:

Сейчас в Монобанке 500 тысяч клиентов, но в следующем году их может быть уже миллион. Кредитный портфель – 2.5 млрд грн, кредитный лимит или рассрочку имеют 60% пользователей. Высокий кредитный лимит влияют доходы, кредитная история и дисциплина.

Главный конкурент – это Приватбанк. В Монобанке даже есть бот, который сверяет курсы с Приватом и делает их на несколько копеек меньше. Дубилет говорит, что все с кем он работает – это бывшие сотрудники Привата. А еще говорит, что Приват пытается сохранять все что было сделано до национализации, но некоторые процессы отваливаются.

Дубилет запускает финтех-стартап в Англии. Акцент будет делаться на кредитование. Дубилет говорит, что банковский рынок Великобритании отстает от украинского по некоторым параметрам. Например, для них проще передавать друг другу деньги кэшем, чем с карты на карту.

О других новостях

Президент Петр Порошенко назначил председателем Киевской областной государственной администрации бывшего начальника Национальной полиции в Киеве, первого заместителя председателя Одесской областной государственной администрации Александра Терещук.

Россия создает предпосылки для экономической блокады морских и речных портов Украины, сказал глава Государственной пограничной службы Петр Цигикал.

Семь украинских моряков обменяли на семь моряков крымского судна "Норд", который следовал под флагом РФ и который ранее задержали украинские пограничники.

Обвиняемый в государственной измене экс-президент Виктор Янукович сможет обратиться к суду с последним словом 19 ноября.

Поезда на маршруте Киев Пассажирский-Борисполь будут курсировать с интервалом от 30 минут в часы пик до 1,5 часа в остальное время.

Президент США Дональд Трамп намерен отменить автоматическое предоставление гражданства детям, родившимся на территории США.

Компания Apple презентовала новый ноутбук Macbook Air, планшет iPad Pro и настольный мини-компьютер Mac Mini.

Украинская правда
Темы: ЯнуковичбанкиНовинскийУкрзализныцяТрамп
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