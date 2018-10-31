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Головні новини дня – за 60 секунд

Середа, 31 жовтня 2018, 19:47

Україна піднялася на 5 сходинок у Doing Business, справа "Україна проти Росії" щодо подій у Криму вже готова до розгляду у Страсбурзі, іноземних банків в Україні стало більше – новини, які обговорювали 31 жовтня.

Про Doing Business–2019

Україна посіла 71 місце серед 190 країн світу у рейтингу легкості ведення бізнесу, який підготував Світовий банк. Згідно зі звітом, Україна знаходиться між Киргізією і Грецією і піднялася на 5 позицій вище у порівнянні із рейтингом Ведення бізнесу-18.

Географічні сусіди України посідають вищі позиції у рейтингу: Польща - 33 місце, Угорщина - 53, Словаччина - 42, Румунія - 52, Молдова - 47, Туреччина - 43, Білорусь - 37, Російська Федерація - 31.

Про Європейський суд з прав людини

Справа "Україна проти Росії" щодо подій у Криму вже готова до розгляду у Страсбурзі.

За 4 місяці судді планують винести попереднє рішення щодо винуватості Росії у порушенні великої кількості зобов'язань, а за рік варто чекати на повний вердикт суду.

А ще ЄСПЛ буде вирішувати питання про те коли Росія встановила свій контроль в Криму - до анексії чи після. І навіть якщо Росія встигне вийти з Ради Європи, ухвалене рішення буде діяти на неї і надалі.

Про це, а також про справи щодо Донбасу – читайте на "Європейській правді", в інтерв'ю людини, яка майже не спілкується з пресою – але має всі дані про розгляд цих справ.

Про різні заяви різних президентів

Президент Петро Порошенко заявив, що Україна взяла на себе обов’язки зрівняти внутрішні і зовнішні ціни на газ ще у 2008 році, за підписом прем’єр-міністра того часу.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що може взяти на себе відповідальність за забезпечення миру на сході України і супроводжувати "вибори" на Донбасі, якщо буде впевнений, що світові гравці не планують зробити Україну ареною для протистояння Росії.

Президент Росії Володимир Путін вважає, що в Україні, країнах Балтії та інших державах "залякують і тероризують" росіян.

Про інші головні новини

Єврейська громада Києва звернулася до правоохоронців, тому що за київською синагогою нібито слідкує Національне антикорупційне бюро. У відомстві інформацію спростовують.

Архієпископ Української православної церкви Київського патріархату Євстратій Зоря заявив, що не має сенсу участі в об’єднавчому Соборі митрополита Онуфрія та архієреїв Московського патріархату, які виступають проти автокефалії.

Кількість банків з іноземним капіталом в Україні зросла з 40 до 41 банку, в тому числі кількість банків зі 100-відсотковим іноземним капіталом збільшилася з 23 до 24.

Українська правда
Теми: КримбізнессудПутін
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