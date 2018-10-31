Главные новости дня – за 60 секунд

Украина поднялась на 5 ступенек в Doing Business, дело "Украина против России" о событиях в Крыму уже готово к рассмотрению в Страсбурге, иностранных банков в Украине стало больше – новости, которые обсуждали 31 октября.

О Doing Business–2019

Украина заняла 71 место среди 190 стран мира в рейтинге легкости ведения бизнеса, который подготовил Всемирный банк. Согласно отчету, Украина находится между Киргизией и Грецией и поднялась на 5 позиций выше по сравнению с рейтингом Ведение бизнеса-18.

Географические соседи Украины занимают более высокие позиции в рейтинге: Польша - 33 место, Венгрия - 53, Словакия - 42, Румыния - 52, Молдова - 47, Турция - 43, Беларусь - 37, Россия - 31.

О Европейском суде по правам человека

Дело "Украина против России" о событиях в Крыму уже готово к рассмотрению в Страсбурге.

За 4 месяца судьи планируют вынести предварительное решение о виновности России в нарушении большого количества обязательств, а за год стоит ждать полный вердикт суда.

А еще ЕСПЧ будет решать вопрос о том, когда Россия установила свой контроль в Крыму – до аннексии или после. И даже если Россия успеет выйти из Совета Европы, принятое решение будет действовать на нее и в дальнейшем.

Об этом, а также о делах по Донбассу – читайте в на "Европейской правде", в интервью у человека, который почти не общается с прессой – но имеет все данные о рассмотрении этих дел.

О разных заявлениях разных президентов

Президент Петр Порошенко заявил, что Украина взяла на себя обязанности сравнить внутренние и внешние цены на газ еще в 2008 году, за подписью премьер-министра того времени.

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что может взять на себя ответственность за обеспечения мира на востоке Украины и сопровождать "выборы" на Донбассе, если будет уверен, что мировые игроки не планируют делать Украину ареной для противостояния России.

Президент России Владимир Путин считает, что в Украине, странах Балтии и других государствах "запугивают и терроризируют" русских.

О других важных новостях

Еврейская община Киева обратилась в правоохранительные органы, потому что за киевской синагогой якобы следит Национальное антикоррупционное бюро. В ведомстве информацию опровергают.

Архиепископ Украинской православной церкви Киевского патриархата Евстратий Зоря заявил, что не имеет смысла участия в объединительном Соборе митрополита Онуфрия и архиереев Московского патриархата, которые выступают против автокефалии.

Количество банков с иностранным капиталом в Украине выросло с 40 до 41 банка, в том числе количество банков со 100-процентным иностранным капиталом увеличилось с 23 до 24.