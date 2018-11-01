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Новинський: Луценко пропонував мені свідчити проти Януковича

Четвер, 1 листопада 2018, 10:09

Нардеп від "Опоблоку" Вадим Новинський заявляє, що генпрокурор Юрій Луценко пропонував йому піти на "угоду зі слідством" і свідчити проти екс-президента Віктора Януковича.

Про це він заявив в інтерв'ю "Українській правді".

"Мені кілька разів говорили, що я повинен піти на угоду зі слідством. Що повинен дати свідчення на Януковича, тоді "ми від тебе відстанемо". Це говорив не мені особисто, але деяким народним депутатам генеральний прокурор Юрій Луценко", - сказав Новинський.

Він пояснив, що мова йде про так звану "справу Драбинка".

"Про те, що я нібито брав участь у його викраденні. Це все неправда, не хочу навіть говорити про це. Слідство ще триває з цього приводу", - сказав нардеп.

Він додав, що від угоди зі слідством відмовився.

"Я відмовився, сказав, що я не піду на це, тому що я брехати не буду. Я не буду брехати на людину, говорити те, чого не було. Мій спокій цього не вартий. Я краще потерплю ще трошки", - сказав Новинський.

За його словами, увагу Генпрокуратури він сприймає як помсту і рекет з боку президента за те, що він "людина пряма" і "завжди говорить те, що думає".

"Не буду говорити хто, але мені кілька разів, так би мовити, "давали поради" почати домовлятися... Я вже говорив на цю тему. Що це таке? По-перше, це реакція на мою політичну позицію. Друге – це бажання просто банального економічного рекету. І третє – просто помста", - підсумував нардеп.

Детальніше про стосунки з Петром Порошенком, про те, чи просив його Рінат Ахметов бути стриманішим, чи можливе об'єднання "Опоблоку" з Віктором Медведчуком, і чому Новинський вважає нинішню боротьбу за автокефальну церкву створенням "порошенківського патріархату", читайте в його інтерв'ю УП.

Більше про справу щодо Новинського читайте у статті "І сміх, і гріх. Чому ГПУ зацікавилася Новинським".

Українська правда
Теми: НовинськийГенпрокуратураЯнукович
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