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Сестра Балуха розповіла про його стан

Субота, 10 листопада 2018, 07:12

Український політв'язень Володимир Балух, якого утримують у Керченській колонії №2 в анексованому Росією Криму, виглядає і відчуває себе трохи краще, ніж під час голодування.

Про це розповіла сестра Балуха Надія після побачення з ним в Керченській колонії, повідомляє Кримська правозахисна група.

"Володя худий, блідий, обличчя сіре, блиску в очах немає, але виглядає він краще, ніж в серпні, коли я його бачила востаннє", - розповіла сестра українця.

За її словами, активіст мріє скоріше вийти на свободу і обійняти матір.

"Брат дуже сильно переживає за нашу маму, він весь час запитував про неї, просив допомагати і берегти її. У неї високий тиск, задишка, ноги болять, вона майже не ходить, живе на таблетках. Вона дуже сумує за сином", - додала Надія.

Побачення відбулося 8 листопада 2018 року і тривало близько 1,5 години в спеціальному приміщенні для переговорів.

За словами сестри політв'язня, там встановлені п'ять кабінок зі скляними перегородками і телефонними трубками, через які погано чути. Наталя розповіла, що їм довелося кілька разів поміняти кабінку, щоб почути один одного.

Раніше адвокат Дмитро Дінзьо і архієпископ Сімферопольський і Кримський УПЦ КП Климент не змогли навідати Балуха через те, що він перебував на карантині в Керченській колонії. 7 листопада стало відомо, що його перевели з карантину в барак.

9 жовтня, на 205-й день голодування – води й сухарів, – Балух заявив, що призупиняє голодування на час "етапу" в колонію і залишає заповіт на випадок

Теми: БалухКримполітв'язні
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