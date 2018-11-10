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Сестра Балуха рассказала о его состоянии

Суббота, 10 ноября 2018, 07:12

Украинский политзаключенный Владимир Балух, которого содержат в Керченской колонии №2 в аннексированном Россией Крыму,  выглядит и чувствует себя немного лучше, чем во время голодовки.

Об этом рассказала сестра Балуха Надежда после свидания с ним в Керченской колонии, сообщает Крымская правозащитная группа.

"Володя худой, бледный, лицо серое, блеска в глазах нет, но выглядит он лучше, чем в августе, когда я его видела последний раз", — рассказала сестра украинца.

По ее словам, активист мечтает скорее выйти на свободу и обнять мать.

"Брат очень сильно переживает за нашу маму, он все время спрашивал о ней, просил помогать и беречь ее. У нее высокое давление, одышка, ноги болят, она почти не ходит, живет на таблетках. Она очень скучает по сыну", - добавила Надежда.

Свидание состоялось 8 ноября 2018 года и длилось около полутора часов в специальном помещении для переговоров.  

По словам сестры политзаключенного, там установлены пять кабинок со стеклянными перегородками и телефонными трубками, через которые плохо слышно. Наталья рассказала, что им пришлось несколько раз поменять кабинку, чтобы услышать друг друга.

Ранее адвокат Дмитрий Динзе и архиепископ Симферопольский и Крымский УПЦ КП Климент не смогли навестить Балуха из-за того, что он находился на карантине в Керченской колонии. 7 ноября стало известно, что его перевели из карантина в барак.

9 октября, на 205-й день голодовки – воды и сухарей – Балух заявил, что приостанавливает голодовку на время "этапа" в колонию и оставляет завещание на случай смерти или психической недееспособности.

Темы: БалухКрымполитзаключенные
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