Безпілотник США провів розвідку на Донбасі перед "виборами" в "ДНР" і "ЛНР" - ЗМІ

Стратегічний безпілотник ВПС США провів багатогодинний політ уздовж лінії розмежування на Донбасі напередодні запланованих на неділю "виборів" в "ДНР" і "ЛНР".

Про це йдеться в моніторингових даних західних авіаційних ресурсів, передає "Інтерфакс-Україна".

Зазначається, що безпілотний розвідник RQ-4А Global Hawk вилетів з авіабази Сігонелла на італійському острові Сицилія, і протягом близько восьми годин курсував уздовж лінії розмежування на Донбасі напередодні "виборів" в "ДНР" і "ЛНР".

"Під час польоту в повітряному просторі над Донбасом американський безпілотник кілька разів підлітав на відстань приблизно від 40 до 60 км до районів Бєлгородської, Воронезької та Ростовської областей РФ, які межують з Україною.

В той момент розвідник перебував над Новопсковським районом Луганської області.

На Донбас RQ-4А Global Hawk летів через повітряний простір Греції, Болгарії і Румунії.

За даними з відкритих джерел, RQ-4A Global Hawk, на борту якого є камера з високою роздільною здатністю, інфрачервоний сенсор і радар для відстеження рухомих об'єктів, призначений для ведення стратегічної повітряної розвідки на глибину понад 300 км на території противника.

Американські стратегічні безпілотники останнім часом регулярно проводять розвідувальні польоти біля Донбасу і російських територій.

"Вибори" на окупованих територіях Донецької та Луганської областей призначено окупаційною адміністрацією під керівництвом РФ на 11 листопада.

У якості "кандидатів" в ОРДО зареєстровано "т.в.о. голови ДНР" Дениса Пушиліна, екс-мера Горлівки Романа Храменкова, суддю "народного трибуналу" Олену Шишкіну, керівника музею бойової і трудової слави союзу ветеранів Афганістану Петровського району Донецька Романа Євстифєєва та "заступника міністра освіти ДНР" Володимира Медведєва. В "ЛНР", за прогнозами, керівником залишиться Леонід Пасічник.

За даними Служби безпеки України, псевдовибори на окупованих територіях Донбасу "виграють" Пушилін та Пасічник.

На думку екс-представника України у Тристоронній контактній групі у Мінську Леоніда Кучми, рішення про проведення "виборів" у "Л/ДНР" може поставити під загрозу Мінський процес.

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що вплив Москви на бойовиків на Донбасі не безмежний, тому для неї дуже важливо, хто буде "керувати" окупованими регіонами. Разом з тим речник Путіна відмовився відповідати на питання про визнання Росією підсумків майбутніх в ОРДЛО "виборів", зазначивши, що спочатку потрібно дочекатися їх "підсумків".

У свою чергу канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що так звані "вибори" 11 листопада на території ОРДЛО не відповідають мінським домовленостям, а представник ЄС з питань зовнішньої і безпекової політики Федеріка Могеріні заявила, що ЄС засуджує "вибори" на окупованих територіях Донецької і Луганської областей.