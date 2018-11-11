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Беспилотник США провел разведку на Донбассе перед "выборами" в "ДНР" и "ЛНР" - СМИ

Воскресенье, 11 ноября 2018, 06:11
Беспилотник США провел разведку на Донбассе перед выборами в ДНР и ЛНР - СМИ

Стратегический беспилотник ВВС США провел многочасовой полет вдоль линии разграничения на Донбассе накануне запланированных на воскресенье "выборов" в "ДНР" и "ЛНР".

Об этом говорится в мониторинговых данных западных авиационных ресурсов, передает "Интерфакс-Украина".

Отмечается, что беспилотный разведчик RQ-4А Global Hawk вылетел с авиабазы ​​Сигонелла на итальянском острове Сицилия, и в течение около восьми часов курсировал вдоль линии разграничения на Донбассе накануне "выборов" в "ДНР" и "ЛНР".

"Во время полета в воздушном пространстве над Донбассом американский беспилотник несколько раз подлетал на расстояние примерно от 40 до 60 км к районам Белгородской, Воронежской и Ростовской областей РФ, граничащих с Украиной.

В тот момент разведчик находился над Новопсковским районом Луганской области Украины.

На Донбасс RQ-4А Global Hawk летел через воздушное пространство Греции, Болгарии и Румынии.

По данным из открытых источников, RQ-4A Global Hawk, на борту которого находится камера с высоким разрешением, инфракрасный сенсор и радар для отслеживания подвижных объектов, предназначен для ведения стратегической воздушной разведки на глубину более 300 км на территории противника.

Американские стратегические беспилотники в последнее время регулярно проводят разведывательные полеты вблизи Донбасса и российских территорий.

"Выборы" на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей назначены оккупационной администрацией под руководством Кремля на 11 ноября.

В настоящее время в качестве "кандидатов" зарегистрированы "врио главы ДНР" Денис Пушилин, экс-мэр Горловки Роман Храменков, судья "народного трибунала" Елена Шишкина, руководитель музея боевой и трудовой славы союза ветеранов Афганистана Петровского района Донецка Роман Евстифеев и "замминистра образования ДНР" Владимир Медведев. В "ЛНР", по прогнозам, руководителем останется Леонид Пасечник.

По данным Службы безопасности Украины, псевдовыборы на оккупированных территориях Донбасса "выиграют" Пушилин и Пасичник.

По мнению экс-представителя Украины в Трехсторонний контактной группе в Минске Леонида Кучмы, решение о проведении "выборов" в "Л/ДНР" может поставить под угрозу Минский процесс.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что влияние Москвы на боевиков на Донбассе небезгранично, поэтому для нее очень важно, кто будет "руководить" оккупированными регионами. Вместе с тем Песков отказался отвечать на вопросы о признании Россией итогов предстоящих в ОРДЛО "выборов", отметив, что прежде нужно дождаться их "итогов".

В свою очередь канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что так называемые "выборы" 11 ноября на территории ОРДЛО не соответствуют минским договоренностям, а представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Фредерика Могерини заявила, что ЕС осуждает "выборы" на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

"Украинская правда" в Threads

Темы: СШАбеспилотникиОРДЛОДонбассвиборы
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