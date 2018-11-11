У Празі презентували книгу Станіслава Асєєва

10 листопада у Празі (Чехія) презентували книгу донецького журналіста, ув'язненого в ОРДО Станіслава Асєєва (Васіна) "В ізоляції".

Як повідомляє Радіо Свобода, зустріч із її журналістами та українським істориком Станіславом Федорчуком організувала у приміщенні Карлового університету Чеська асоціація україністів та "Східноєвропейський клуб".

Ідея створити проект, який би розповідав про життя людей в ізоляції на окупованих територіях, народилася у 2014 році, коли Радіо Свобода почало збирати та публікувати на своїх сторінках "Листи з окупованого Донбасу".

Радіо Свобода

Станіслав Асєєв (Васін) був одним із перших, хто почав писати для цього проекту.

​"У своїх дописах та есе, зібраних у книжці "В ізоляції", Станіслав ставить багато незручних запитань про те, як Україна допустила, щоб таке стало можливим, і чому така кількість людей у Донецьку і Луганську підтримала окупацію", - пише Радіо Свобода.

Зазначається також, що Асєєв "говорить про те, що необхідно проривати інформаційну блокаду, що українських медіа там майже немає і що через це Україна дуже швидко втрачає своїх громадян".

До збірки "В ізоляції", яка вийшла у червні 2018 року у київському видавництві "Люта справа", увійшли дописи Асєєва не лише для Радіо Свобода, а також для "Дзеркала тижня", "Української правди", "Українського тижня".

Кілька дописів із книжки "В Ізоляції" переклали чеською мовою.

"За попередньою інформацією, наприкінці листопада планується вихід книжки Асєєва "В ізоляції" також англійською мовою за підтримки українського уряду", - пише Радіо Свобода.

Як повідомлялося, 17 серпня телеканал "Россия-24" показав програму, в якій полонений журналіст Станіслав Асєєв нібито підтверджує, що працював на українську розвідку. Бойовики вперше показали Асєєва з моменту затримання.

Журналіст Станіслав Асєєв, який писав під псевдонімом Станіслав Васін, зник на початку червня 2017 року на окупованій території. Пізніше стало відомо, що його взяли в полон бойовики, звинувативши у шпигунстві на українську армію.

Національна спілка журналістів України закликала ОБСЄ до пошуків зниклого в ОРДО журналіста Асєєва.

Асєєв народився 1 жовтня 1989 року. З моменту окупації жив у Донецьку. Останній раз він виходив на зв'язок 2 червня 2017 року.

У лютому журналісти України та РФ закликали звільнити Асєєва з полону бойовиків.

Прочитати колонки на "Українській правді" Станіслава Асєєва можна за цим посиланням.