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В Праге презентовали книгу Станислава Асеева

Воскресенье, 11 ноября 2018, 10:07

10 ноября в Праге (Чехия) презентовали книгу донецкого журналиста, заключенного в ОРДО Станислава Асеева (Васина) "В изоляции".

Как сообщает Радио Свобода, встречу с ее журналистами и украинским историком Станиславом Федорчуком организовала в помещении Карлова университета Чешская ассоциация украинистов и "Восточноевропейский клуб".

Идея создать проект, который бы рассказывал о жизни людей в изоляции на оккупированных территориях, родилась в 2014 году, когда Радио Свобода начало собирать и публиковать на своих страницах "Письма из оккупированного Донбасса".

 
Радио Свобода

Станислав Асеев (Васин) был одним из первых, кто начал писать для этого проекта.

"В своих сообщениях и эссе, собранных в книге "В изоляции", Станислав ставит много неудобных вопросов о том, как Украина допустила, чтобы такое стало возможным, и почему такое количество людей в Донецке и Луганске поддержали оккупацию", - пишет Радио Свобода.

Отмечается также, что Асеев "говорит о том, что необходимо прорывать информационную блокаду, украинских медиа там почти нет и что поэтому Украина очень быстро теряет своих граждан".

В сборник "В изоляции", который вышел в июне 2018 года в киевском издательстве "Люта справа", вошли тексты Асеева не только для Радио Свобода, а также для "Зеркала недели", "Украинской правды", "Украинской недели".

Несколько текстов из книги "В Изоляция" перевели на чешский язык.

"По предварительной информации, в конце ноября планируется выход книги Асеева "В изоляции" на английском языке при поддержке украинского правительства", - пишет Радио Свобода.

Как сообщалось, 17 августа телеканал "Россия-24" показал программу, в которой пленный журналист Станислав Асеев якобы подтверждает, что работал на украинскую разведку. Боевики впервые показали Асеева с момента задержания.

Станислав Асеев, который писал под псевдонимом Станислав Васин, исчез в начале июня 2017 года на оккупированной территории. Позднее стало известно, что его взяли в плен боевики, обвинив в шпионаже на украинскую армию.

Национальный союз журналистов Украины призвал ОБСЕ к поискам пропавшего в ОРДО журналиста Васина.

Асеев родился 1 октября 1989 года. С момента оккупации жил в Донецке. Последний раз он выходил на связь 2 июня.

В феврале журналисты Украины и РФ призвали освободить Васина из плена боевиков.

Прочитать колонки на "Украинской правде" Станислава Васина можно по этой ссылке.

Темы: ЧехияСМИДонбасспленные
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