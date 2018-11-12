Головні новини дня — за 60 секунд

У Кривому Розі люди палили шини під "Криворіжгазом", Православна церква Сербії не підтримує рішення Вселенського патріарха щодо реабілітації українських предстоятелів Філарета і Макарія, а екс-радника депутата Паламарчука заарештували у справі про вбивство активістки Гандзюк – новини, які обговорювали 12 листопада.

Про Яценюка

Рейтинги у "Народного Фронту" та особисто Арсенія Яценюка десь 1%. І перед Яценюком постало питання: або зараз виходити з тіні, або чекати і ризикувати втратити партійні структури по Україні та фракцію в парламенті. Він обрав перший варіант.

Тому Яценюк почав їздити регіонами, з його обличчям та з атрибутикою НФ з’явилася візуальна реклама. Креативом займалися партійна прес-служба, партійні аналітики, сам Яценюк і його речниця Ольга Лаппо.

Мета нових білбордів не стосується президентських виборів і складається з чотирьох пунктів: нагадати про себе, проаналізувати реакцію людей на бренд "Народний фронт" та лідера партії, іпередати сигнал своїм же регіональним осередкам та потролити Порошенка.

Але наразі "Народний фронт" готується не до президентських, а лише до парламентських виборів 2019 року. Для самого Яценюка йти на президентські змагання – досить небезпечна авантюра. Більше – у нашій публікації.

Про плани Путіна на Донбас

Лідер проросійського руху "Український вибір", голова політради партії "За життя", кум президента РФ Володимира Путіна Віктор Медведчук заявив, що окремі райони Донецької і Луганської областей повинні мати автономію у складі України.

Про інші головні новини дня

Екс-помічника народного депутата від БПП Миколи Паламарчука Ігоря Павловського заарештували у справі вбивства Катерини Гандзюк.

12 листопада жителі Кривого Рогу принесли і підпалили шини під управлінням "Криворіжгазу", вимагаючи включити опалення.

За підсумками тижня з 5 по 11 листопада середні ставки за банківськими вкладами зросли для всіх валют.

Україні у грудні відпочиватимуть три дні поспіль з нагоди Різдва західного обряду – 23, 24 й 25 грудня будуть вихідними.

Православна церква Сербії не підтримує рішення Вселенського патріарха щодо реабілітації українських предстоятелів Філарета і Макарія разом з їхнім духовенством, називаючи священнослужителів "розкольниками".