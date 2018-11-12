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Главные новости дня – за 60 секунд

Понедельник, 12 ноября 2018, 19:40

В Кривом Роге люди жгли шины под "Криворожгаз", Православная церковь Сербии не поддерживает решение Вселенского патриарха по реабилитации украинских предстоятелей Филарета и Макария, а экс-советника депутата Паламарчука арестовали по делу об убийстве активистки Гандзюк – новости, которые обсуждали 12 ноября.

О Яценюке

Рейтинги у "Народного Фронта" и лично Арсения Яценюка где-то 1%. И перед Яценюком встал вопрос: либо сейчас выходить из тени, или ждать и рисковать потерять партийные структуры по Украине и фракцию в парламенте. Он выбрал первый вариант.

Поэтому Яценюк начал ездить по регионам, с его лицом и с атрибутикой НФ появилась визуальная реклама. Креативом занимались партийная пресс-служба, партийные аналитики, сам Яценюк и его пресс-секретарь Ольга Лаппо.

Цель новых билбордов не касается президентских выборов и состоит из четырех пунктов: напомнить о себе, проанализировать реакцию людей на бренд "Народный фронт" и лидера партии, передать сигнал своим же региональным ячейкам и потроллить Порошенко.

Но пока "Народный фронт" готовится не к президентским, а только к парламентским выборам 2019 года. Для самого Яценюка идти на президентские соревнования – достаточно опасная авантюра. Больше – в нашем материале.

О плане Путина на Донбасс

Лидер пророссийского движения "Украинский выбор", председатель политсовета партии "За жизнь", кум президента РФ Владимира Путина Виктор Медведчук заявил, что отдельные районы Донецкой и Луганской областей должны иметь автономию в составе Украины.

О других главных новостях

Экс-помощника народного депутата от БПП Николая Паламарчука Игоря Павловского арестовали по делу об убийстве Екатерины Гандзюк.

12 ноября жители Кривого Рога принесли и подожгли шины под управлением "Криворожгаза", требуя включить отопление.  

По итогам недели с 5 по 11 ноября средние ставки по банковским вкладам выросли для всех валют.

Украина в декабре будут отдыхать три дня подряд по случаю Рождества западного обряда – 23, 24 и 25 декабря будут выходными.

Украинская правда

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Темы: газЯценюкнападение на ГандзюкМедведчукОРДЛО
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