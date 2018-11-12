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Росія намагалась дати слово в ОБСЄ бойовикам з ОРДЛО – ЗМІ

Понеділок, 12 листопада 2018, 21:23

Представники Росії на засіданні Постійної ради Організації з безпеки і співпраці в Європі у понеділок пропонували дати слово скайпом членам угруповань "ДНР" і "ЛНР".

Про це повідомляють "Новини Донбасу".

Таку пропозицію росіяни висунули під час засідання, присвяченого проведенню Росією "виборів" 11 листопада в ОРДЛО.

Пропозицію Росії заблокували на засіданні делегації України, США, Канади і Європейського союзу. При цьому представники Італії, яка нині головує в ОБСЄ, назвали неприйнятними спроби Росії дати слово членам угруповань з ОРДЛО.

Постійна рада ОБСЄ зібралась у Відні, щоб обговорити псевдовибори на території окупованих районів Луганської та Донецької областей.

Раніше Велика Британія засудила так звані "вибори", які російські сепаратисти провели 11 листопада на Донбасі.

США також засудили фіктивні "вибори" на контрольованій Росією території Донбасу, назвавши їх "фарсом" та порушенням територіальної цілісності та суверенітету України.

Нагадаємо, проросійські бойовики провели "вибори" на окупованих територіях Донецької та Луганської областей 11 листопада.

Як заявив раніше глава СБУ Василь Грицак, результати "виборів" були відомі заздалегідь і "намальовані в адміністрації президента Росії".

Теми: ОБСЄРосіяОРДЛО
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