Россия пыталась дать слово в ОБСЕ боевикам из ОРДЛО - СМИ

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Понедельник, 12 ноября 2018, 22:23

Представители России на заседании Постоянного совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в понедельник предлагали дать слово по скайпу членам группировок "ДНР" и "ЛНР".

Об этом сообщают "Новости Донбасса".

Такое предложение россияне выдвинули во время заседания, посвященного проведению Россией "выборов" 11 ноября в ОРДЛО.

Предложение России заблокировали на заседании делегации Украины, США, Канады и Европейского союза. При этом представители Италии, которая сейчас председательствует в ОБСЕ, назвали неприемлемыми попытки России дать слово членам группировок из ОРДЛО.

Постоянный совет ОБСЕ собралась в Вене, чтобы обсудить псевдовыборы на территории оккупированных районов Луганской и Донецкой областей.

Ранее Великоритания осудила так называемые "выборы", которые российские сепаратисты провели 11 ноября на Донбассе.

США также осудили фиктивные "выборы" на контролируемой Россией территории Донбасса, назвав их "фарсом" и нарушением территориальной целостности и суверенитета Украины.

Напомним, пророссийские боевики провели "выборы" на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей 11 ноября.

Как заявил ранее глава СБУ Василий Грицак, результаты "выборов" были известны заранее и "нарисованы в администрации президента России".

Темы: ОБСЕ Росcия ОРДЛО
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