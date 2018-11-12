Россия пыталась дать слово в ОБСЕ боевикам из ОРДЛО - СМИ
Представители России на заседании Постоянного совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в понедельник предлагали дать слово по скайпу членам группировок "ДНР" и "ЛНР".
Об этом сообщают "Новости Донбасса".
Такое предложение россияне выдвинули во время заседания, посвященного проведению Россией "выборов" 11 ноября в ОРДЛО.
Предложение России заблокировали на заседании делегации Украины, США, Канады и Европейского союза. При этом представители Италии, которая сейчас председательствует в ОБСЕ, назвали неприемлемыми попытки России дать слово членам группировок из ОРДЛО.
Постоянный совет ОБСЕ собралась в Вене, чтобы обсудить псевдовыборы на территории оккупированных районов Луганской и Донецкой областей.
Ранее Великоритания осудила так называемые "выборы", которые российские сепаратисты провели 11 ноября на Донбассе.
США также осудили фиктивные "выборы" на контролируемой Россией территории Донбасса, назвав их "фарсом" и нарушением территориальной целостности и суверенитета Украины.
Напомним, пророссийские боевики провели "выборы" на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей 11 ноября.
Как заявил ранее глава СБУ Василий Грицак, результаты "выборов" были известны заранее и "нарисованы в администрации президента России".