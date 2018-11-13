Головні новини дня – за 60 секунд

УПЦ МП відмовилась від участі у створенні автокефальної церкви, "Радикали" знову купили рекламу на 112-му і NewsOne за держкошт, поліція відкрила справу через відсутність тепла у Кривому Розі – новини, які обговорювали 13 листопада.

Про Українську православну церкву Московського патріархату

УПЦ МП відмовляється долучатися до процесу створення автокефальної української православної церкви. Бо томос про автокефалію "не відображає внутрішньої церковної необхідності, не принесе реальної церковної єдності та поглибить розділення і посилить конфлікти серед народу України".

Ще собор єпископів УПЦ МП засудив рішення Вселенського Патріарху від 11 жовтня, про встановлення його юрисдикції на території України. Євхаристичне спілкування УПЦ МП з Константинопольським Патріархатом теж припиняється.

І сьогодні до представників УПЦ МП повинен був прийти Петро Порошенко. Але президент не прийшов. На Банковій нагадують, що президент ще кілька тижнів тому ініціював зустріч з усіма архієреями УПЦ МП, запросивши їх до "Українського дому".

Про рекламу "Радикальної партії"

"Радикальна партія Ляшка" заплатила майже 2 млн грн державних коштів за рекламу на телеканалах "112" та NewsOne — і це тільки у ІІІ кварталі цього року.

До слова, у жовтні більшість депутатів політсили підтримали санкції проти цих каналів.

Про статки голови ФФУ Павелка

Журналісти кажуть, що голова бюджетного комітету Ради та очільник Федерації футболу України Павелко орендує житло за $17 тис, дарує цивільній дружині Bentley і коштовності та має понад 20 млн грн незадекларованих витрат.

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