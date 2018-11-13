Главные новости дня – за 60 секунд

УПЦ МП отказалась от участия в создании автокефальной церкви, "Радикалы" снова купили рекламу на 112-м и NewsOne за госсредства, полиция открыла дело из-за отсутствия тепла в Кривом Роге – новости, которые обсуждали 13 ноября.

Об Украинской православной церкви Московского патриархата

УПЦ МП отказывается участвовать в процессе создания автокефальной Украинской православной церкви. Потому томос об автокефалии "не отражает внутренней церковной необходимости, не принесет реального церковного единства и углубит разделение и усилит конфликты среди народа Украины".

Еще собор епископов УПЦ МП осудил решение Вселенского Патриарха от 11 октября об установлении его юрисдикции на территории Украины. Евхаристическое общение УПЦ МП с Константинопольским Патриархатом тоже прекращается.

И сегодня к представителям УПЦ МП должен был прийти Петр Порошенко. Но президент не пришел. На Банковой напоминают, что президент еще несколько недель назад инициировал встречу со всеми архиереями УПЦ МП, пригласив их в "Украинский дом".

О рекламе "Радикальной партии"

"Радикальная партия Ляшко" заплатила почти 2 млн грн государственных средств за рекламу на телеканалах "112" и NewsOne – и это только в III квартале этого года.

К слову, в октябре большинство депутатов политсилы поддержали санкции против этих каналов.

О финансовом состоянии главы ФФУ Павелко

Журналисты говорят, что председатель бюджетного комитета Рады и глава Федерации футбола Украины Павелко арендует жилье за ​​$ 17 тыс, дарит гражданской жене Bentley и драгоценности и имеет более 20 млн грн незадекларированных расходов.

О других важных новости

Сотрудники управления нацполиции в Днепропетровской области возбудили уголовное дело из-за несвоевременной подачи тепла в дома жителей Кривого Рога.

Экс-главу фискальной службы пригласили в Антикоррупционную прокуратуру для дачи показаний, однако тот сказал, что поехал за границу для медицинского обследования.

Гражданину Словакии впервые выдвинули обвинения за участие в войне на Востоке Украины - ему грозит от 2 до 8 лет заключения.

Сын премьера Чехии заявляет, что в прошлом году его промусово вывезли в аннексирован Крым и держали там, чтобы "спрятать" на фоне расследования возможных коррупционных действий его отца. Премьер-министр опроверг это и заявил, что его сын "душевнобольной".



В украинском МИД подтвердили информацию о гибели четырех граждан Украины в результате ДТП в Чехии.