На технічній території військового арсеналу в Ічні виявили безпілотник

На технічній території військових складів, що в місті Ічня виявлено квадрокоптер "ФАНТОМ".

Про це повідомляє прес-служба міністерстваоборони України.

Безпілотний літальний апарат був на землі поблизу одного зі сховищ. Після попереднього огляду зовнішніх пошкоджень не виявлено.

БПЛА передано співробітникам Служби безпеки України, тривають слідчі дії.

"Наголошуємо, що будь-які БПЛА над військовими частинами та розташуваннями військових підрозділів, а також над базами, складами та арсеналами або на підльоті до них будуть знешкоджені засобами РЕБ або збиті без попереджень, причетні до таких інцидентів особи – затримуватися та притягатися до відповідальності згідно з законодавством України", - заявили військові.

Як повідомлялось, 7 листопада поблизу складів ракетно-артилерійського озброєння військових частин Збройних Сил України на Черкащині та Запоріжжі збили два безпілотники.

Проте виявилося, що це перевірка в рамках планових антитерористичних навчань.

Того ж дня біля військової частини у місті Бахмут на Донеччині військові затримали особу, яка керувала безпілотником. У автомобілі виявили два дрони та ноутбук, пристрої керування БПЛА.

Підозрюваного, автомобіль та технічні засоби передали співробітникам Служби безпеки України.

Нагадаємо, у ніч на 9 жовтня почалися вибухи на 6-му арсеналі Міноборони в Чернігівській області, впродовж доби з 16-кілометрової зони було евакуйовано 12,5 тисячі осіб.

ДСНС у Чернігівській області повідомляло, що на арсеналі поблизу Ічні зберігалося 88 тисяч тон боєприпасів, але в Генштабі Збройних сил заявляли, що ця цифра відрізняється від реальної десь у 1,5-2 рази.

Силові відомства підозрюють диверсію на складах і припускають, що на арсеналі було закладено вибухівку.

16 жовтня головний військовий прокурор Анатолій Матіос заявив, що в момент початку вибухів на арсеналі №6 поблизу Ічні Чернігівської області в зоні покриття працював неідентифікований мобільний телефон, який могли використати для приведення вибухового пристрою в дію.

7 листопада військовий прокурор центрального регіону України Григорій Рябенко заявив, що вибухи на складах з боєприпасами під Ічнею Чернігівської області сталися внаслідок диверсії.

Міністр оборони Степан Полторак розповів, що понад 75 військових, серед яких понад 20 генералів, притягнули до відповідальності через вибухи, що відбувалися на складах боєприпасів за останні три роки.