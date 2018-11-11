Полторак: Через вибухи на складах покарали 20 генералів

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Неділя, 11 листопада 2018, 12:24

Понад 75 військових, серед яких понад 20 генералів, притягнули до відповідальності через вибухи, що відбувалися на складах боєприпасів за останні три роки.

Про це в інтерв'ю "5 каналу" розповів міністр оборони Степан Полторак.

За його словами, станом на 2014 рік більшість арсеналів мали би бути закриті через проблеми з фінансуванням, а відновити все і на повну – це шалені гроші.

Однак, за словами міністра, є й інша проблема – після звільнень та розслідувань нині існує не тільки нестача коштів для охорони режимних об'єктів, але і брак кадрів, які би погодилися взяти на себе відповідальність, усвідомлюючи нестачу коштів.

"Після тих подій, які відбувалися у нас, починаючи від Сватово, ми багато чого змінили. І до відповідальності притягували. Я притягнув 75 людей до відповідальності, зокрема – понад 20 генералів. Це призвело до іншої проблеми – зараз ніхто не хоче займати ці посади. Чому? Тому що немає гарного фінансового ресурсу. За сучасних умов забезпечити надійну охорону бази арсеналу дуже важко", – констатує Полторак.

Нагадаємо, в ніч на 9 жовтня почалися вибухи на 6-му арсеналі Міноборони в Чернігівській області, впродовж доби з 16-кілометрової зони було евакуйовано 12,5 тисячі осіб.

ДСНС у Чернігівській області повідомляло, що на арсеналі поблизу Ічні зберігалося 88 тисяч тон боєприпасів, але в Генштабі Збройних сил заявляли, що ця цифра відрізняється від реальної десь у 1,5-2 рази.

Силові відомства підозрюють диверсію на складах і припускають, що на арсеналі було закладено вибухівку.

16 жовтня головний військовий прокурор Анатолій Матіос заявив, що в момент початку вибухів на арсеналі №6 поблизу Ічні Чернігівської області в зоні покриття працював неідентифікований мобільний телефон, який могли використати для приведення вибухового пристрою в дію.

Упродовж 19 жовтня піротехнічні підрозділи ДСНС вилучили 1283 вибухонебезпечних предмети навколо території 6 арсеналу.

22 жовтня в МВС заявили, що на території арсеналу поблизу Ічні припинилися вибухи.

7 листопада військовий прокурор центрального регіону України Григорій Рябенко заявив, що вибухи на складах з боєприпасами під Ічнею Чернігівської області сталися внаслідок диверсії.

Теми: Міноборони Полторак вибух
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