Полторак: Через вибухи на складах покарали 20 генералів
Понад 75 військових, серед яких понад 20 генералів, притягнули до відповідальності через вибухи, що відбувалися на складах боєприпасів за останні три роки.
Про це в інтерв'ю "5 каналу" розповів міністр оборони Степан Полторак.
За його словами, станом на 2014 рік більшість арсеналів мали би бути закриті через проблеми з фінансуванням, а відновити все і на повну – це шалені гроші.
Однак, за словами міністра, є й інша проблема – після звільнень та розслідувань нині існує не тільки нестача коштів для охорони режимних об'єктів, але і брак кадрів, які би погодилися взяти на себе відповідальність, усвідомлюючи нестачу коштів.
"Після тих подій, які відбувалися у нас, починаючи від Сватово, ми багато чого змінили. І до відповідальності притягували. Я притягнув 75 людей до відповідальності, зокрема – понад 20 генералів. Це призвело до іншої проблеми – зараз ніхто не хоче займати ці посади. Чому? Тому що немає гарного фінансового ресурсу. За сучасних умов забезпечити надійну охорону бази арсеналу дуже важко", – констатує Полторак.
Нагадаємо, в ніч на 9 жовтня почалися вибухи на 6-му арсеналі Міноборони в Чернігівській області, впродовж доби з 16-кілометрової зони було евакуйовано 12,5 тисячі осіб.
ДСНС у Чернігівській області повідомляло, що на арсеналі поблизу Ічні зберігалося 88 тисяч тон боєприпасів, але в Генштабі Збройних сил заявляли, що ця цифра відрізняється від реальної десь у 1,5-2 рази.
Силові відомства підозрюють диверсію на складах і припускають, що на арсеналі було закладено вибухівку.
16 жовтня головний військовий прокурор Анатолій Матіос заявив, що в момент початку вибухів на арсеналі №6 поблизу Ічні Чернігівської області в зоні покриття працював неідентифікований мобільний телефон, який могли використати для приведення вибухового пристрою в дію.
Упродовж 19 жовтня піротехнічні підрозділи ДСНС вилучили 1283 вибухонебезпечних предмети навколо території 6 арсеналу.
22 жовтня в МВС заявили, що на території арсеналу поблизу Ічні припинилися вибухи.
7 листопада військовий прокурор центрального регіону України Григорій Рябенко заявив, що вибухи на складах з боєприпасами під Ічнею Чернігівської області сталися внаслідок диверсії.