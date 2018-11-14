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На технической территории военного арсенала в Ичне обнаружили беспилотник

Среда, 14 ноября 2018, 01:00
На технической территории военного арсенала в Ичне обнаружили беспилотник
mil.gov.ua

На технической территории военных складов, в городе Ичня обнаружен квадрокоптер "Фантом".

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Беспилотный летательный аппарат находился на земле возле одного из хранилищ. После предварительного осмотра внешних повреждений не обнаружено.

БПЛА переданы сотрудникам Службы безопасности Украины, проводятся следственные действия.

"Подчеркиваем, что любые БПЛА над воинскими частями и расположениями воинских подразделений, а также над базами, складами и арсеналами или на подлете к ним будут обезврежены средствами РЭБ или сбиты без предупреждений, причастные к таким инцидентам лица - задерживаться и привлекаться к ответственности согласно законодательству Украины ", - заявили военные.

Как сообщалось, 7 ноября вблизи складов ракетно-артиллерийского вооружения воинских частей Вооруженных Сил Украины в Черкасской и Запорожье сбили два беспилотника.

Однако оказалось, что это проверка в рамках плановых антитеррористических учений.

В тот же день у воинской части в городе Бахмут Донецкой области военные задержали человека, который управлял беспилотником. В его автомобиле обнаружили два дрона и ноутбук, устройства управления БПЛА.

Подозреваемого, автомобиль и технические средства передали сотрудникам Службы безопасности Украины.

Напомним, в ночь на 9 октября начались взрывы на 6-м арсенале Минобороны. В течение суток с 16-километровой зоны были эвакуированы 12,5 тысячи человек.

ГСЧС в Черниговской области сообщала, что на арсенале вблизи Ични хранилось 88 тысяч тонн боеприпасов. Однако в Генштабе Вооруженных сил заявляли, что эта цифра отличается от реальной примерно в 1,5-2 раза.

Силовые ведомства подозревают диверсию на складах и предполагают, что на арсенале была заложена взрывчатка.

16 октября главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил, что в момент начала взрывов на арсенале №6 в зоне контроля работал неидентифицированный мобильный телефон, который могли использовать для приведения взрывного устройства в действие.

В течение 19 октября пиротехнические подразделения ГСЧС изъяли 1283 взрывоопасных предметов вокруг территории 6 арсенала.

22 октября МВС сообщило, что взрывы на арсенале вблизи Ични прекратились.

7 ноября военный прокурор центрального региона Украины Григорий Рябенко заявил, что взрывы на складах с боеприпасами под Ичней Черниговской области произошли вследствие диверсии.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Минобороны
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