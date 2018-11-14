Иерархи УПЦ МП, встретившиеся с Порошенко, рассказали о давлении со стороны РПЦ

Поддерживающие объединение Украинской православной церкви представители УПЦ МП заявили о сильном давлении и, по их просьбе, их имена пока не раскрывают.

Об этом сообщил советник президента, директор Национального института стратегических исследований Ростислав Павленко в эфире телеканала Прямой, пишет Liga.net.

По его словам, на встречу с Порошенко прибыли представители того крыла УПЦ МП, в котором одобрительно относятся к идее автокефальной Украинской православной церкви, планируют совместно идти на объединительный собор и создавать совместно эту церковь. Иерархи рассказали о безумном давлении, которое на них оказывается, поэтому, по их просьбе, сейчас не раскрывают их имен, отметил Павленко.

Однако, по его словам, очень скоро имена готовых к объединению представителей УПЦ МП станут известны, поскольку, как только священники договорятся между собой, будет названа дата и место проведения объединительного собора.

Во вторник днем ​​должна была состояться встреча Порошенко с иерархами УПЦ МП в Украинском доме, однако в запланированное время она не началась.

В это время в Киево-Печерской лавре Собор епископов УПЦ МП осудил решение Вселенского Патриарха от 11 октября об установлении его юрисдикции на территории Украины.

В УПЦ МП заявили, что президент Петр Порошенко отказался провести с ними встречу на территории Киево-Печерской Лавры.

В Администрации президента сообщили, что УПЦ МП не хотела диалога и искала причин для отказа от встречи.

"Большая часть архиереев УПЦ МП начала искать объяснения, чтобы не прийти на встречу: место не подходит", - сообщили в Администрации.

Порошенко заявил, что все еще открыт к диалогу с представителями Украинской православной церкви Московского патриархата.