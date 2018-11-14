Первый снег в Киеве спровоцировал десятки ДТП и большие пробки

1586 просмотров
Среда, 14 ноября 2018, 12:31

В связи со снегопадом в столице образовались большие пробки и произошло множество аварий, но некоторые дорожные рабочие не сдаются и продолжают класть асфальт.

Как свидетельствует данные Google.maps, пробки наблюдаются по всему городу.

Стоят Дарницкий, Южный и Северный мосты, мост Патона и мост Метро в направлении центра Киева.

Также автомобили тянутся на проспекте Бажана, Харьковском шоссе в направлении центра.  

 

Стоит Воздухофлотский проспект и улица Черновола, улицы Жилянская, Льва Толстого, Набережно-Луговая, Набережное шоссе и другие.  

 
Индустриальный мост 
Фото Oksana Kvitka

По данным портала dtp.kiev.ua, всего с начала снегопада в столице произошло более 50 аварий, 4 из них с пострадавшими.

Вместе с тем, как сообщает "Киев оперативный", небольшая метель не мешает в Киеве ремонтировать дороги. Отмечается, что прямо сейчас рабочие кладут горячий асфальт возле новой АЗС на улице Луговой.

Украинская правда
Темы: Киев дороги авария
powered by lun.ua
По теме
Из-за снега общественный транспорт в Киеве отклонился от графика 14 ноября 2018, 11:45
Осенняя метель: снегоуборочная техника Киева уже на старте 14 ноября 2018, 10:31
Снег пошел – водителям дали "горячую линию" на всякий случай 14 ноября 2018, 09:51
Все новости
Главные новости
На украинский рынок выходит крупнейший конкурент Mastercard и Visa
В Херсон вернули тепло
У Порошенко раскрыли детали встречи с архиереями УПЦ МП
Гривня снова ослабла
Все новости
здоровье

Как вылечить ваше сердце

психология

9 способов, которыми вы можете бесить своих коллег и этого не осознавать

Поиск по сайту
Архив
Весь архів