Первый снег в Киеве спровоцировал десятки ДТП и большие пробки

В связи со снегопадом в столице образовались большие пробки и произошло множество аварий, но некоторые дорожные рабочие не сдаются и продолжают класть асфальт.

Как свидетельствует данные Google.maps, пробки наблюдаются по всему городу.

Стоят Дарницкий, Южный и Северный мосты, мост Патона и мост Метро в направлении центра Киева.

Также автомобили тянутся на проспекте Бажана, Харьковском шоссе в направлении центра.

Стоит Воздухофлотский проспект и улица Черновола, улицы Жилянская, Льва Толстого, Набережно-Луговая, Набережное шоссе и другие.

По данным портала dtp.kiev.ua, всего с начала снегопада в столице произошло более 50 аварий, 4 из них с пострадавшими.

Вместе с тем, как сообщает "Киев оперативный", небольшая метель не мешает в Киеве ремонтировать дороги. Отмечается, что прямо сейчас рабочие кладут горячий асфальт возле новой АЗС на улице Луговой.