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Первый снег в Киеве спровоцировал десятки ДТП и большие пробки

Среда, 14 ноября 2018, 11:31
Первый снег в Киеве спровоцировал десятки ДТП и большие пробки

В связи со снегопадом в столице образовались большие пробки и произошло множество аварий, но некоторые дорожные рабочие не сдаются и продолжают класть асфальт.

Как свидетельствует данные Google.maps, пробки наблюдаются по всему городу.

Стоят Дарницкий, Южный и Северный мосты, мост Патона и мост Метро в направлении центра Киева.

Также автомобили тянутся на проспекте Бажана, Харьковском шоссе в направлении центра.  

 

Стоит Воздухофлотский проспект и улица Черновола, улицы Жилянская, Льва Толстого, Набережно-Луговая, Набережное шоссе и другие.  

 
Индустриальный мост 
Фото Oksana Kvitka

По данным портала dtp.kiev.ua, всего с начала снегопада в столице произошло более 50 аварий, 4 из них с пострадавшими.

Вместе с тем, как сообщает "Киев оперативный", небольшая метель не мешает в Киеве ремонтировать дороги. Отмечается, что прямо сейчас рабочие кладут горячий асфальт возле новой АЗС на улице Луговой.

 

Напомним, утром 14 ноября в Киеве пошел обещанный синоптиками снег. В связи с этим общественный транспорт отклонился от графика.

Столичные власти заявили, что снегоуборочная техника предприятий КК "Киевавтодор" размещена на исходных позициях во всех районах Киева.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в Украине будет облачно с прояснениями, легкий морозец, на западе и юго-востоке дождь и мокрый снег.

Украинская правда

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Темы: Киевдорогиавария
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