Кількість ДТП через сніг у Києві сягнула вже майже 3 сотень

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Середа, 14 листопада 2018, 13:50

Через несприятливі погодні умови в Києві вже сталося майже три сотні дорожньо-транспортних пригод.

Таку статистику оприлюднив у Facebook речник Національної поліції Ярослав Тракало.

"Станом на 13 годину на спецлінію 102 надійшло 294 звернення про ДТП у Києві", – пише він.

Тракало наголошує, поліція закликає водіїв неухильно дотримуватися правил дорожнього руху. А враховуючи несприятливі погодні умови – утриматися від поїздок на великі відстані й скористатися громадським транспортом.

Як повідомлялось, у зв’язку зі снігопадом у столиці утворилися великі затори.

Нагадаємо, у Києві вранці 14 листопада пішов обіцяний синоптиками сніг.Громадський транспорт через це курсує з відхиленням від графіків руху.

Столична влада заявила, що снігоприбиральна техніка підприємств КК "Київавтодор" розміщена на вихідних позиціях в усіх районах Києва.

За прогнозами синоптиків, у найближчі дні в Україні буде хмарно з проясненням, легкий морозець, на заході і південному сході дощ та мокрий сніг.

Українська правда
Теми: ДТП Київ
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