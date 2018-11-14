Через несприятливі погодні умови в Києві вже сталося майже три сотні дорожньо-транспортних пригод.

Таку статистику оприлюднив у Facebook речник Національної поліції Ярослав Тракало.

"Станом на 13 годину на спецлінію 102 надійшло 294 звернення про ДТП у Києві", – пише він.

Тракало наголошує, поліція закликає водіїв неухильно дотримуватися правил дорожнього руху. А враховуючи несприятливі погодні умови – утриматися від поїздок на великі відстані й скористатися громадським транспортом.

Як повідомлялось, у зв’язку зі снігопадом у столиці утворилися великі затори.

Нагадаємо, у Києві вранці 14 листопада пішов обіцяний синоптиками сніг.Громадський транспорт через це курсує з відхиленням від графіків руху.

Столична влада заявила, що снігоприбиральна техніка підприємств КК "Київавтодор" розміщена на вихідних позиціях в усіх районах Києва.

За прогнозами синоптиків, у найближчі дні в Україні буде хмарно з проясненням, легкий морозець, на заході і південному сході дощ та мокрий сніг.