Из-за неблагоприятных погодных условий в Киеве уже произошло почти три сотни дорожно-транспортных происшествий.

Такую статистику обнародовал в Facebook спикер Национальной полиции Ярослав Тракало.

"По состоянию на 13 часов на спецлинию 102 поступило 294 обращения о ДТП в Киеве", - пишет он.

Тракало отмечает, полиция призывает водителей неукоснительно соблюдать правила дорожного движения. А учитывая неблагоприятные погодные условия - воздержаться от поездок на большие расстояния и воспользоваться общественным транспортом.

Как сообщалось, в связи со снегопадом в столице образовались большие пробки.

Напомним, утром 14 ноября в Киеве пошел обещанный синоптиками снег. В связи с этим общественный транспорт отклонился от графика.

Столичные власти заявили, что снегоуборочная техника предприятий КК "Киевавтодор" размещена на исходных позициях во всех районах Киева.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в Украине будет облачно с прояснениями, легкий морозец, на западе и юго-востоке дождь и мокрый снег.