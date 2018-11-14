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Количество ДТП из-за снега в Киеве достигло уже почти 300

Среда, 14 ноября 2018, 12:50

Из-за неблагоприятных погодных условий в Киеве уже произошло почти три сотни дорожно-транспортных происшествий.

Такую статистику обнародовал в Facebook спикер Национальной полиции Ярослав Тракало.

"По состоянию на 13 часов на спецлинию 102 поступило 294 обращения о ДТП в Киеве", - пишет он.

Тракало отмечает, полиция призывает водителей неукоснительно соблюдать правила дорожного движения. А учитывая неблагоприятные погодные условия - воздержаться от поездок на большие расстояния и воспользоваться общественным транспортом.

Как сообщалось, в связи со снегопадом в столице образовались большие пробки.

Напомним, утром 14 ноября в Киеве пошел обещанный синоптиками снег. В связи с этим общественный транспорт отклонился от графика.

Столичные власти заявили, что снегоуборочная техника предприятий КК "Киевавтодор" размещена на исходных позициях во всех районах Киева.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в Украине будет облачно с прояснениями, легкий морозец, на западе и юго-востоке дождь и мокрый снег.

Украинская правда

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Темы: ДТПКиев
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