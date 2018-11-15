Рабинович: Я снимаю свою кандидатуру, не буду баллотироваться
Объединение "Оппозиционная платформа – За життя" решило выдвигать Вадима Рабиновича как единого кандидата в президенты, но он отказался.
Об этом сам Рабинович сообщил 15 ноября на брифинге, который транслировал канал "112 Украина".
"Вчера согласительный совет нашего блока выдвинул мою кандидатуру как единого кандидата на президентские выборы", – заявил он.
По словам политика, президент должен решить "проблему войны и мира" – и он смог бы сделать это так же , как и вывести страну из экономического кризиса.
"Но есть еще одна вещь. Сегодня раздел в сердцах людей прошел и по православию – и президент обязательно должен быть арбитром и в этих вопросах", – сказал Рабинович.
"Я долго думал в эту ночь – и мне кажется, что я, человек, исповедующий иудаизм, не могу и не имею морального права быть арбитром в вопросах православия, что является безусловной обязанностью будущего президента", – добавил он.
"Поэтому я снимаю свою кандидатуру. Я не буду баллотироваться на пост президента. И обращусь сегодня к нашему совету, чтобы немедленно была выдвинута кандидатура", – заявил Рабинович.
Он надеется, что его по-человечески поймут.
"Я обязательно возглавлю нашу партию в походе на выборах парламентских. Я обязательно возглавлю список – и мы победим, 200%. Потому что только у нас есть разум какой-то и возможность вывести страну из кризиса", – заявил Рабинович.
"Я считаю, что я своим решением сегодня убираю проклятие "каневской четверки" с нашей страны. Потому что у нас каждый человек мечтал только о том, чтобы быть гетманом", – добавил он.
По словам Рабиновича, партия уверена в его победе, но для него интересы Украины важнее собственных амбиций.
Рабинович хочет стать примером для тех, кто "работает в политическом поле юго-востока страны": "Ребят, нам не простят, если мы не объединимся и не победим".
Под конец речи Рабинович начал переходить на украинский язык и признался: "У меня сегодня родился внук. Я думаю, что это знак неба, что оно поддержало мое решение".
"Мы ждем нового кандидата в президенты", – резюмировал нардеп.
4 ноября кум президента РФ, лидер движения "Украинский выбор" Виктор Медведчук стал главой политсовета партии "За життя".
9 ноября сопредседатель партии "Оппозиционный блок" Юрий Бойко и лидер партии "За життя" Вадим Рабинович сообщили, что подписали соглашение о создании "Оппозиционной платформы – За життя".
В "Оппоблоке" потом заявили, что это решение Бойко, а не всей партии.
Бойко же заявил, что поддержит кандидатуру Рабиновича как единого кандидата от "Оппозиционной платформы – За життя".
Согласно последнему опросу КМИСа, Центра Разумкова и группы "Рейтинг", среди тех, кто пойдет голосовать и определился, за Рабиновича проголосовали бы 3,?% избирателей, за Бойко – 8,?%.
При этом рейтинг партии "За життя" в последние месяцы упал (во времени это совпало с присоединением Медведчука).
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