Предстоятель Української православної церкви Московського патріархату Онуфрій заявив, що помісна церква в Україні - це приманка, на яку УПЦ МП "не клює".

Про це повідомляє російський "Інтерфакс".

За його словами, УПЦ МП відкидає спроби спокусити її статусом помісної церкви.

"Те, що нас хочуть сьогодні перетворити в політичну організацію під назвою "помісна церква" - це та приманочка, на яку церква не клює. Церква не може бути політичною організацією", - сказав Онуфрій.

При цьому він додав, що прихильники Московського патріархату не повинні боятися "поразки від рук її гонителів".

Як повідомлялося, 11 жовтня синод Вселенського патріархату підтримав надання автокефалії Українській православній церкві.

Також синод зняв анафему з глави УПЦ КП Філарета.

Глава УПЦ Київського патріархату Філарет заявив, що у найближчий час відбудеться об’єднавчий Архієрейський собор для створення єдиної Української помісної церкви.

Джерела "Української правди" повідомляють, що собор може бути проведено 21 або 22 листопада, однак точної домовленості ще немає.

Російське видання "Комерсант" із посиланням на джерела в Константинопольському патріархаті пише, що об'єднавчий собор буде проведено 21 листопада.

Раніше представник Константинопольського патріархату заявив, що після скасування акту про передачу території України під адміністрацію Російської церкви в Україні, фактично, не існує УПЦ Московського патріархату.

Представник Константинополя також заявив, що всі ієрархи українських церков мають рівні права на участь у соборі щодо автокефалії.

13 листопада президент Петро Порошенко зустрівся з представниками УПЦ МП і заявив, що держава захищатиме право священнослужителів і мирян на вільний вибір церкви.

В УПЦ МП заявили, що їхня участь в об’єднавчому соборі неможлива.

Після цього Порошенко заявив, що все ще відкритий до діалогу з представниками Української православної церкви Московського патріархату.

Згодом стало відомо, що представники УПЦ МП, які підтримують об'єднання Української православної церкви і зустрілися з Порошенком, заявили про сильний тиск.