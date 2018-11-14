Президент Петро Порошенко заявляє, що держава захищатиме право священнослужителів і мирян на вільний вибір церкви.

Про це повідомляє прес-секретар глави держави Святослав Цеголко у Facebook.

"Президент Порошенко запевнив, що українська держава захищатиме право священнослужителів і мирян на вільний вибір церковної юрисдикції", - написав він.

Цеголко відзначив, що цю заяву Порошенко озвучив 13 листопада на зустрічі з представниками групи архієреїв УПЦ(МП), які підтримують звернення до Вселенського Патріарха щодо надання автокефалії.

"Він також розповів, що Вселенський Патріарх зі свого боку, гарантує повний канонічний захист прибічникам автокефалії в Україні", - написав Цеголко.

На думку речника президента, вчорашня зустріч Порошенка з архієреями УПЦ (МП) зірвала плани Кремля.

"Російський сценарій вчора було зірвано. Петро Порошенко поінформував ієрархів про свої перемовини із Вселенським Патріархом Варфоломієм, про угоду між Україною та Константинопольським Патріархатом, і про готовність Вселенського Престолу сприяти проведенню об’єднавчого Собору", - підсумував Цеголко.

Нагадаємо, 13 листопада вдень мала відбутися зустріч Порошенка з ієрархами УПЦ МП в Українському домі, проте у запланований час вона не розпочалася.

У цей час в Києво-Печерській лаврі Собор єпископів УПЦ МП засудив рішення Вселенського Патріарху від 11 жовтня, про встановлення його юрисдикції на території України.

В УПЦ МП заявили, що президент Петро Порошенко відмовився провести з ними зустріч на території Києво-Печерської Лаври.

У Адміністрації президента повідомили, що УПЦ МП не хотіла діалогу і шукала причин для відмови у зустрічі.

"Велика частина архієреїв УПЦ МП почала шукати пояснення, щоб не прийти на зустріч: мовляв, місце не підходить", - повідомили в Адміністрації.

Порошенко заявив, що все ще відкритий до діалогу з представниками Української православної церкви Московського патріархату.

Згодом стало відомо, що представники УПЦ МП, які підтримують об'єднання Української православної церкви, таки зустрілися з Порошенком і заявили про сильний тиск. На їхнє прохання, їх імена поки не розкривають.