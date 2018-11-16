Предстоятель Украинской православной церкви Московского патриархата Онуфрий заявил, что поместная церковь в Украине - это приманка, на которую УПЦ МП "не клюет".

Об этом сообщает российский "Интерфакс".

По его словам, УПЦ МП отвергает попытки соблазнить ее статусом поместной церкви.

"То, что нас хотят сегодня превратить в политическую организацию под названием "поместная церковь" - это та приманочка, на которую церковь не клюет. Церковь не может быть политической организацией", - сказал Онуфрий.

При этом он добавил, что приверженцы Московского патриархата не должны бояться "поражения от рук ее гонителей".

Как сообщалось, 11 октября синод Вселенского патриархата поддержал предоставление автокефалии Украинской церкви.

Также синод снял анафему с главы УПЦ КП Филарета.

Глава УПЦ КП Филарет заявил, что в ближайшее время состоится объединительный Архиерейский собор для создания единой Украинской поместной церкви.

Источники "Украинской правды" сообщают, что собор может быть проведен 21 или 22 ноября, однако точной договоренности еще нет.

В то же время, российское издание "Коммерсант" со ссылкой на источники в Константинопольском патриархате пишет, что собор будет проведен 21 ноября.

Ранее представитель Константинопольского патриархата заявил, что после отмены акта о передаче территории Украины под администрацию Русской церкви в Украине фактически не существует УПЦ Московского патриархата.

Представитель Константинополя также заявил, что все иерархи украинских церквей имеют равные права на участие в соборе относительно автокефалии.

13 ноября президент Петр Порошенко встретился с представителями УПЦ МП и заявил, что государство будет защищать право священнослужителей и мирян на свободный выбор церкви.

В УПЦ МП заявили, что их участие в объединительном соборе невозможно.

Позже Порошенко заявил, что все еще открыт к диалогу с представителями Украинской православной церкви Московского патриархата.

Также стало известно, что представители УПЦ МП, которые поддерживают объединение Украинской православной церкви и встретились с Порошенко, заявили о сильном давлении.