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Об'єднання Бойка-Рабіновича визначилося з кандидатом у президенти

Субота, 17 листопада 2018, 18:49
Об'єднання Бойка-Рабіновича визначилося з кандидатом у президенти

Рада "Опозиційною платформи - За життя" одноголосно висунула кандидатуру Юрія Бойка для участі в президентських виборах.

Про це йдеться на сайті партії "За життя".

"Сформулювавши стратегічні завдання, ми від слів перейшли до справи і довели, що там, де мова йде про порятунок народу від тарифного геноциду, боргової кабали, політики "хижацького націоналізму" - немає місця амбіціям і політичному егоїзму", - зазначає голова політради партії Віктор Медведчук.

За його словами, об'єднання "Опозиційна платформа - За життя" на президентських, парламентських і місцевих виборах представлятиме "інтереси жителів Південного Сходу, російськомовного населення і всіх тих, хто розуміє необхідність кардинальної зміни політики нинішньої влади".

Крім того, Партія розвитку України приєдналася до "Опозиційної платформи - За життя", повідомив в ефірі телеканалу "112 Україна" її глава, народний депутат Юрій Мірошниченко.

"Наша Партія розвитку України на своїй раді схвалила рішення про те, що ми приєднуємося до "Опозиційної платформи - За життя". Ми як один із суб'єктів формування "Опозиційного блоку" визначилися і запрошуємо всі справжні опозиційні сили", - заявив він.

Як повідомлялося, раніше об'єднання "Опозиційна платформа – За життя" вирішило висувати Вадима Рабіновича як єдиного кандидата в президенти, але він відмовився.

4 листопада кум президента РФ, лідер руху "Український вибір" Віктор Медведчук став головою політради партії "За життя".

9 листопада співголова партії "Опозиційний блок" Юрій Бойко та лідер партії "За життя" Вадим Рабінович повідомили, що підписали угоду про створення "Опозиційною платформи – За життя".

В "Опоблоку" потім заявили, що це рішення Бойка, а не всієї партії.

Бойко ж заявив, що "Опозиційний блок" підтримає кандидатуру Рабіновича як єдиного кандидата від "Опозиційною платформи – За життя".

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Українська правда

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Теми: МедведчукБойкоРабінович
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