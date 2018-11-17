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Объединение Бойко-Рабиновича определилось с кандидатом в президенты

Суббота, 17 ноября 2018, 18:49
Объединение Бойко-Рабиновича определилось с кандидатом в президенты

Совет "Оппозиционной платформы - За життя" единогласно выдвинула кандидатуру Юрия Бойко для участия в президентских выборах.

Об этом говорится на сайте партии "За життя".

"Сформулировав стратегические задачи, мы от слов перешли к делу и доказали, что там, где речь идет о спасении народа от тарифного геноцида, долговой кабалы, политики "хищнического национализма" - нет места амбициям и политическому эгоизму", - отмечает председатель политсовета партии Виктор Медведчук.

По его словам, объединение "Оппозиционная платформа - За життя" на президентских, парламентских и местных выборах будет представлять "интересы жителей Юго-Востока, русскоязычного населения и всех тех, кто понимает необходимость кардинального изменения политики нынешней власти".

Кроме того, Партия развития Украины присоединилась к "Оппозиционной платформе – За життя", сообщил в эфире телеканала "112 Украина" ее глава, народный депутат Юрий Мирошниченко.

"Наша Партия развития Украины на своем совете одобрила решение о том, что мы присоединяемся к "Оппозиционной платформе – За життя". Мы как один из субъектов формирования "Оппозиционного блока" определились и приглашаем все настоящие оппозиционные силы", - заявил он.

Как сообщалось, ранее объединение "Оппозиционная платформа - За життя" решило выдвигать Вадима Рабиновича как единого кандидата в президенты, но он отказался.

4 ноября кум президента РФ, лидер движения "Украинский выбор" Виктор Медведчук стал главой политсовета партии "За життя".

9 ноября сопредседатель партии "Оппозиционный блок" Юрий Бойко и лидер партии "За життя" Вадим Рабинович сообщили, что подписали соглашение о создании "Оппозиционной платформы – За життя".

В "Оппоблоке" потом заявили, что это решение Бойко, а не всей партии.

Бойко же заявил, что поддержит кандидатуру Рабиновича как единого кандидата от "Оппозиционной платформы – За життя".

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Украинская правда
Темы: МедведчукБойкоРабинович
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