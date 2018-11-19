Справа "Енергоатому": НАБУ завершило розслідування стосовно ще двох фігурантів

Детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури завершили досудове розслідування стосовно ще двох підозрюваних у заволодінні коштами ДП "НАЕК "Енергоатом".

Про це повідомляє прес-служба Національного антикорупційного бюро України.

У відомстві зазначили, що 16 листопада 2018 року стороні захисту відкрили матеріали кримінального провадження для ознайомлення.

За даними слідства, підозрювані виступали представниками компанії "Bradcrest investment s.a." (Панамська Республіка) задіяної у схемі з закупівлі держпідприємством обладнання за завищеними цінами. Саме на рахунки цієї компанії переможець тендеру — чеська компанія "Škoda JS" (фактичний власник — російське ЗАТ "Об’єднані машинобудівні заводи") — перерахувала 6,4 млн євро нібито за консультаційні послуги.

Згодом детективи НАБУ з’ясували, що ця сума еквівалентна тій, на яку завищили вартість поставленого ДП "НАЕК "Енергоатом" обладнання.

"Власником (бенефіціаром) "Bradcrest investment s.a." є екс-народний депутат України, колишній голова комітету Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу, який уже має статус обвинуваченого", - наголосили в НАБУ.

Там додали, що один із підозрюваних, які представляли "Bradcrest investment s.a.", домовлявся з представниками "Škoda JS" про розміри оплати "консультаційних послуг" та укладав необхідні для цього документи. Кошти надходили на рахунки "Bradcrest investment s.a.", відкриттям яких у банках Швейцарії опікувався другий представник цієї компанії.

"Зазначені особи певний час перебували в розшуку. Одного з них затримали в лютому, іншого — в жовтні 2018 року. Обом повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.5 ст.27, ч.5 ст.191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах або організованою групою)", - уточнили у відомстві.

Нагадуємо, детективи НАБУ у грудні 2015 року розпочали розслідування фактів заволодіння коштів ДП "НАЕК "Енергоатом" в розмірі 6,4 млн євро та ДП "Східний гірничо-збагачувальний комбінат" (СхідГЗК) — у розмірі 17,28 млн доларів США. Слідство вважає, що організатором обох корупційних схем виступив екс-народний депутат України. В травні 2018 року обвинувальний акт стосовно нього та ще п’яти осіб скерували до суду.

20 квітня 2017 року детективи НАБУ та прокурори САП затримали екс-голову комітету парламенту з питань паливно-енергетичного комплексу Миколу Мартиненка в рамках розслідування за фактом розкрадання коштів ДП "СхідГЗК" при закупівлі уранового концентрату.

Мартиненко, обвинувачений у заволодінні та легалізації коштів, відмовився відповідати, чи прийде на допит за запитом прокуратури Чехії.

Під час засідання 5 листопада детектив НАБУ намагався вручити Миколі Мартиненку виклик на допит у якості свідка за запитом прокуратури Чехії. Екс-нардеп відмовився брати повістку та кинув її на підлогу.

Пізніше у НАБУ повідомили, що таки вручили Мартиненку виклик на допит.

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