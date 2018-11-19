Дело "Энергоатома": НАБУ завершило расследование в отношении еще двух фигурантов

Детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры завершили досудебное расследование в отношении еще двух подозреваемых в завладении средствами ГП "НАЭК" Энергоатом".

Об этом сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины.

В ведомстве отметили, что 16 ноября 2018 года стороне защиты были открыты материалы уголовного производства для ознакомления.

По данным следствия, подозреваемые выступали представителями компании "Bradcrest investment s.a." (Панамская Республика) задействованной в схеме по закупке госпредприятием оборудования по завышенным ценам. Именно на счета этой компании победитель тендера - чешская компания "Škoda JS" (фактический владелец - российское ЗАО "Объединенные машиностроительные заводы") - перечислила 6,4 млн евро якобы за консультационные услуги.

Впоследствии детективы НАБУ выяснили, что эта сумма эквивалентна той, на которую завысили стоимость поставленного "Энергоатому" оборудования.

"Владельцем (бенефициаром) "Bradcrest investment s.a." является экс-народный депутат Украины, бывший председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам топливно-энергетического комплекса, который уже имеет статус обвиняемого", - отметили в НАБУ.

Там добавили, что один из подозреваемых, представлявших "Bradcrest investment s.a.", договаривался с представителями "Škoda JS" о размерах оплаты "консультационных услуг" и заключал необходимые для этого документы. Средства поступали на счета "Bradcrest investment s.a.", открытием которых в банках Швейцарии занимался второй представитель этой компании.

"Указанные лица определенное время находились в розыске. Один из них задержан в феврале, другой - в октябре 2018 года. Обоим сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.5 ст.27, ч.5 ст.191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в особо крупных размерах или организованной группой)", - уточнили в ведомстве.

Напоминаем, детективы НАБУ в декабре 2015 года начали расследование фактов завладения средств госпредприятия "Энергоатом" в размере 6,4 млн евро и ГП "Восточный горно-обогатительный комбинат" (ВостГОК) - в размере 17,28 млн долларов США. Следствие считает, что организатором обоих коррупционных схем выступил экс-народный депутат Украины. В мае 2018 обвинительный акт в отношении него и еще пяти человек направили в суд.

20 апреля 2017 детективы НАБУ и прокуроры САП задержали экс-председателя комитета парламента по вопросам топливно-энергетического комплекса Николая Мартыненко в рамках расследования по факту хищения средств ГП "ВостГОК" при закупке уранового концентрата.

Мартыненко, обвиняемый в завладении и легализации средств, отказался отвечать, придет ли на допрос по запросу прокуратуры Чехии.

Во время заседания 5 ноября детектив НАБУ пытался вручить Николаю Мартыненко вызов на допрос в качестве свидетеля по запросу прокуратуры Чехии. Экс-нардеп отказался брать повестку и бросил ее на пол.

Позже в НАБУ сообщили, что таки вручили Мартыненко вызов на допрос.

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