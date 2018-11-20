Помпео: США підтримують південнокорейського кандидата на посаду глави Інтерполу

Вашингтон підтримує південнокорейського кандидата Кім Йонг Яна на посаду президента Інтерполу.

Про це заявив держсекретар США Майк Помпео, передає Reuters.

"Ми рішуче підтримуємо Кім Йонг Яна, який зараз виконує обов'язки президента Інтерполу", - підкреслив Помпео.

"Ми закликаємо усі країни і організації, які входять до складу Інтерполу і дотримуються принципу верховенства права, обрати надійного лідера, що відображає один із найважливіших правоохоронних органів світу. Ми віримо, що Кім Йонг Ян буде саме таким", - додав він.

Водночас у Білому домі підкреслили, що не підтримують російського кандидата на посаду президента Інтерполу через те, що РФ "замішана у зловживаннях", передає АР.

Раніше підтримку Кім Йонг Яну висловила Велика Британія.

21 листопада відбудуться вибори нового керівника Інтерполу. Попередній керівник Мен Хунвей подав у відставку після того, як у вересні його затримала влада Китаю за підозрою в корупції.

На посаду голови Інтерполу претендує ветеран російського МВС і зовнішньої розвідки Російської Федерації Олександр Прокопчук. За даними українських правоохоронців, Прокопчук є кадровим співробітником російської розвідки, інфільтрованої в Інтерпол.

Україна розгляне питання про призупинення членства в Інтерполі у разі обрання президентом представника Росії.

Литва також пригрозила виходом з Інтерполу, якщо його очолить росіянин.