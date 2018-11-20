Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Помпео: США підтримують південнокорейського кандидата на посаду глави Інтерполу

Вівторок, 20 листопада 2018, 23:54

Вашингтон підтримує південнокорейського кандидата Кім Йонг Яна на посаду президента Інтерполу.

Про це заявив держсекретар США Майк Помпео, передає Reuters.

"Ми рішуче підтримуємо Кім Йонг Яна, який зараз виконує обов'язки президента Інтерполу", - підкреслив Помпео.

"Ми закликаємо усі країни і організації, які входять до складу Інтерполу і дотримуються принципу верховенства права, обрати надійного лідера, що відображає один із найважливіших правоохоронних органів світу. Ми віримо, що Кім Йонг Ян буде саме таким", - додав він.

Водночас у Білому домі підкреслили, що не підтримують російського кандидата на посаду президента Інтерполу через те, що РФ "замішана у зловживаннях", передає АР.

Раніше підтримку Кім Йонг Яну висловила Велика Британія.

21 листопада відбудуться вибори нового керівника Інтерполу. Попередній керівник Мен Хунвей подав у відставку після того, як у вересні його затримала влада Китаю за підозрою в корупції.

На посаду голови Інтерполу претендує ветеран російського МВС і зовнішньої розвідки Російської Федерації Олександр Прокопчук. За даними українських правоохоронців, Прокопчук є кадровим співробітником російської розвідки, інфільтрованої в Інтерпол.

Україна розгляне питання про призупинення членства в Інтерполі у разі обрання президентом представника Росії.

Литва також пригрозила виходом з Інтерполу, якщо його очолить росіянин.

Теми: СШАІнтерполРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновлюєтьсяПісля ракетного удару на лівому березі Києва горіли будинки та автомобілі, є постраждалі

США хочуть перемоги України – Байден

Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 

Байден: Підтримка України є важливою для всього світу

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Усі новини...
США
Палата представників США погодила бюджет із $300 млн для України
Естонія екстрадувала до США російського контрабандиста західної зброї
Коли Україна застосує касетні снаряди: у США кажуть, що РФ дізнається про це першою
Останні новини
04:56
Удар балістикою по Києву: усі ракети знищено, від уламків постраждало 23 людини
03:54
Через ракетний удар у Києві евакуювали багатоквартирний будинок - КМВА
03:30
ОновлюєтьсяПісля ракетного удару на лівому березі Києва горіли будинки та автомобілі, є постраждалі
03:03
У Києві пролунала серія вибухів
01:58
Перевага у повітрі та спільне виробництво зброї – Зеленський у США окреслив цілі на 2024 рік
01:37
США хочуть перемоги України – Байден
01:17
Ідею поступитися територією заради миру Зеленський назвав "абсолютним божевіллям"
00:42
Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 
00:14
Байден: Підтримка України є важливою для всього світу
23:53
Двоє людей постраждало на Одещині через атаку "Шахедів"
Усі новини...
Реклама: