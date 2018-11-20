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Помпео: США поддерживают южнокорейского кандидата на должность главы Интерпола

Вторник, 20 ноября 2018, 23:54

Вашингтон поддерживает южнокорейского кандидата Ким Йонг Яна на пост президента Интерпола.

Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео, передает Reuters.

"Мы решительно поддерживаем Ким Йонг Яна, который сейчас исполняет обязанности президента Интерпола", - подчеркнул Помпео.

"Мы призываем все страны и организации, которые входят в состав Интерпола и придерживаются принципа верховенства права, выбрать надежного лидера, кторый отражает один из важнейших правоохранительных органов мира. Мы верим, что Ким Йонг Ян будет именно таким", - добавил он.

В то же время в Белом доме подчеркнули, что не поддерживают российского кандидата на пост президента Интерпола из-за того, что РФ "замешана в злоупотреблениях", передает АР.

Ранее поддержку Ким Йонг Яну выразила Великобритания.

21 ноября состоятся выборы нового руководителя Интерпола. Предыдущий руководитель Мэн Хунвэй подал в отставку после того, как в сентябре был задержан властями Китая по подозрению в коррупции.

На должность главы Интерпола претендует ветеран российского МВД и внешней разведки Российской Федерации Александр Прокопчук. По данным украинских правоохранителей, Прокопчук является кадровым сотрудником российской разведки, инфильтрированной в Интерпол.

Украина рассмотрит вопрос о приостановлении членства в Интерполе в случае избрания президентом представителя России.

Литва также пригрозила выходом из Интерпола, если его возглавит россиянин.

Темы: СШАИнтерполРосcия
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