Більшість злочинів проти Майдану уже розслідувані – Горбатюк

Більша частина з 4700 злочинів проти Майдану уже розслідувані, повідомлено про підозру 442 особам, винесено 9 вироків.

Про це на брифінгу 21 листопада повідомив начальник управління спецрозслідувань Генпрокуратури Сергій Горбатюк.

"На сьогоднішній день з тих 4700 злочинів, які розслідувалися слідчими, більша частина злочинів розкрита. Тобто встановлені обставини вчинення цих злочинів, в найкращому варіанті, який у нас є, встановлені і виконавці, і організатори та замовники, і пособники, у тому числі так звана середня ланка, через яких подавалися вказівки", - сказав він.

За словами Горбатюка, наразі перевіряється на причетність до цих злочинів понад 15 тисяч осіб, в тому числі правоохоронців.

"Повідомлено про підозру 442 особам, з них слідчими генпрокуратури – 298 особам. Щодо 279 осіб обвинувальні акти направлені до суду (з них слідчими – 158). Під вартою перебувають 13 осіб. Їх могло би бути набагато більше, але ви бачите неодноразові випадки зміни запобіжних заходів суддями навіть особам, які підозрювалися у вчиненні 3 убивств і 33 замахів на вбивство, і які після зміни запобіжного заходу у квітні 2017 року втекли з України", - сказав Горбатюк.

Він додав, що на сьогодні 52 особи визнані винними у злочинах проти Майдану.

"Щодо них ухвалені обвинувальні вироки. Призначено покарання. До позбавлення волі на сьогодні засуджено 9 осіб", - сказав представник ГПУ.

Він додав, що лише за останній рік повідомлено про підозру 42 особам.

"З них 5 прокурорам, 7 суддям, 24 правоохоронцям, серед яких 1 слідчий, та ще 5 тітушкам. До суду направлено 16 обвинувальних актів стосовно 34 осіб. За результатами розгляду судами ухвалено 4 обвинувальні вироки відносно 4 осіб. Стосовно 3 – це позбавлення волі", - сказав Горбатюк.

За словами представника ГПУ, безпосередньо за вбивства 73 мітингувальників повідомлено про підозру 56 особам – "починаючи від колишнього керівника держави і завершуючи рядовими правоохоронцями, які звинувачуються у застосуванні зброї чи побитті мітингувальників, що призвело до смерті".

Він відзначив, що при цьому його постійно питають, чому немає результатів.

"Здійснюється розслідування загалом 4700 епізодів вчинених злочинів. При цьому понад 4100 розслідується саме слідчими ГПУ. Зі штатом у 46 слідчих та галузевим відділом у 33 прокурори", - побідкався Горбатюк.

Він додав, що за цей час проведена велика робота.

"Результати є. Вони відчутні. Основна частина роботи на теперішній час проведена", - підсумував Горбатюк.

Нагадаємо, 5 липня керівник слідчого управління ГПУ Сергій Горбатюк повідомив, що протягом 2-3 місяців буде діяти припис прокурора про заборону зміни ландшафту на вулиці Інститутській у Києві. Він пояснив, що це потрібно для завершення слідчих експериментів.

У той же час заступник генерального прокурора Анжела Стрижевська скасувала вищевказану постанову прокурора.

За словами заступника генпрокурора, це знімає заборону з будівництва музею "Революції Гідності" на вулиці Інститутській в Києві.

Генпрокуратура неодноразово висловлювала Горбатюку претензії про затягування розслідування справ Майдану.

Пізніше Горбатюк заявив, що ГПУ з 17 липня розпочне проведення слідчого експерименту в центрі Києва в рамках розслідування "справ Майдану", який триватиме протягом місяця.

Тоді начальник слідчого управління звертав увагу, що буде тимчасово перенесений пам'ятник і хрест Героям небесної сотні в зв'язку з необхідністю проведення слідчих дій на тому місці.

22 жовтня Горбатюк заявив, що слідчі Генпрокуратури так і не змогли провести слідчий експеримент на алеї Героїв небесної сотні у Києві.

Він додав, що родини Героїв небесної сотні погодилися на те, щоб перенести тимчасовий меморіал з центру Києва для проведення експертиз у справах Майдану.

7 листопада комунальники розпочали демонтаж меморіалу Героїв Небесної сотні для проведення слідчого експерименту. Тоді ж повідомлялося, що прокуратурі на це потрібно щонайменше 16 днів.

14 листопада на тендері обрали будівельника меморіалу Героям небесної сотні. Звести меморіал повинні за 9 місяців.

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