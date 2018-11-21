Большинство преступлений против Майдана уже расследовано – Горбатюк

Большая часть из 4700 преступлений против Майдана уже расследована, сообщено о подозрении 442 лицам, вынесено 9 приговоров.

Об этом на брифинге 21 ноября сообщил начальник управления спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк.

"На сегодняшний день из тех 4700 преступлений, которые расследовались следователями, большая часть преступлений раскрыта. То есть установлены обстоятельства совершения этих преступлений, в лучшем варианте, который у нас есть, установлены и исполнители, и организаторы, и заказчики, и пособники, в том числе так называемое среднее звено, через которых подавались указания", - сказал он.

По словам Горбатюка, сейчас проверяется на причастность к этим преступлениям более 15 тысяч человек, в том числе правоохранителей.

"Сообщено о подозрении 442 лицам, из них следователями генпрокуратуры – 298 лицам. Относительно 279 человек обвинительные акты направлены в суд (из них следователями – 158). Под стражей находятся 13 человек. Их могло бы быть гораздо больше, но вы видите неоднократные случаи изменения мер пресечения судьями даже лицам, подозреваемым в совершении 3 убийств и 33 покушений на убийство, которые после изменения меры пресечения в апреле 2017 года сбежали из Украины ", - сказал Горбатюк.

Он добавил, что на сегодня 52 человека признаны виновными в преступлениях против Майдана.

"Относительно них вынесены обвинительные приговоры. Назначены наказания. К лишению свободы приговорены 9 человек", - сказал представитель ГПУ.

Он добавил, что только за последний год сообщено о подозрении 42 лицам.

"Из них 5 прокурорам, 7 судьям, 24 правоохранителям, среди которых 1 следователь, и еще 5 титушкам. В суд направлено 16 обвинительных актов в отношении 34 человек. По результатам рассмотрения судами вынесено 4 обвинительных приговора в отношении 4 человек. Относительно троих – это лишение свободы", - сказал Горбатюк.

По словам представителя ГПУ, непосредственно за убийства 73 митингующих сообщено о подозрении 56 лицам – "начиная от бывшего главы государства и заканчивая рядовыми правоохранителями, которые обвиняются в применении оружия или избиении митингующих, которое привело к смерти".

Он отметил, что при этом его постоянно спрашивают, почему нет результатов.

"Осуществляется расследование в целом 4700 эпизодов совершенных преступлений. При этом более 4100 расследуется именно следователями ГПУ. Со штатом в 46 следователей и отраслевым отделом в 33 прокурора", - пожаловался Горбатюк.

Он добавил, что за это время проведена большая работа.

"Результаты есть. Они ощутимы. Основная часть работы в настоящее время проведена", - подытожил Горбатюк.

Напомним, 5 июля руководитель следственного управления ГПУ Сергей Горбатюк сообщил, что в течение 2-3 месяцев будет действовать предписание прокурора о запрете изменения ландшафта на улице Институтской в ​​Киеве. Он пояснил, что это нужно для завершения следственных экспериментов.

В то же время заместитель генпрокурора Анжела Стрижевская отменила вышеуказанное постановление.

По словам зама Луценко, это снимает запрет со строительства музея "Революции Достоинства" на улице Институтской в ​​Киеве.

Генпрокуратура неоднократно высказывала Горбатюку претензии о затягивании расследования дел Майдана.

Позже Горбатюк заявил, что 17 июля следователи ГПУ начинают проведение следственного эксперимента в центре Киева в рамках расследования "дел Майдана", который продлится в течение месяца.

Он обратил внимание, что будет временно перенесен памятник и крест героям Небесной сотни в связи с необходимостью проведения следственных действий на том месте.

22 октября Горбатюк заявил, что следователи Генпрокуратуры так и не смогли провести следственный эксперимент на аллее Героев небесной сотни в Киеве.

Он также добавлял, что семьи Героев небесной сотни согласились на то, чтобы перенести временный мемориал из центра Киева для проведения экспертиз по делам Майдана.

7 ноября коммунальщики начали демонтаж мемориала Героев небесной сотнидля проведения эксперимента. Тогда отмечалось, что прокуратуре на это нужно не менее 16 дней.

14 ноября на тендере выбрали строителя мемориала Героям небесной сотни: он должен сдать мемориал за 9 месяцев

Читайте также: Майдан как символ. Символы как Майдан