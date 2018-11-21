Депутати від Блоку Петра Порошенка Микола Паламарчук, Артур Палатний і Олег Велікін хочуть запровадити кримінальну відповідальність за наклеп.

Відповідний законопроект 9306 їхнього авторства зареєстрований у Верховній раді.

Згідно з пояснювальною запискою, "в останній час в Україні свободу слова все частіше плутають зі вседозволеністю поширення... помилкових фактів".

"Одним з останніх випадків розповсюдження неправдивої інформації є випадок зі звинуваченнями, що лунають з боку деяких ЗМІ на адресу народного депутата (Миколи Паламарчука – ред.) щодо причетності до вчинення особливо тяжкого злочину (напад на громадську активістку К. Гандзюк)", - йдеться в тексті пояснювальної записки.

Депутати зазначають, що у США та Євросоюзі застосовується "досить суворе покарання" за наклеп – від штрафів аж до 10 років позбавлення волі.

Автори законопроекту пропонують закріпити у Кримінальному кодексі покарання за наклеп від штрафу у 200-500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (3400-8500 гривень) і виправних робіт до позбавлення волі на 3 роки.

Нагадаємо, 4 листопада стало відомо про смерть активістки, радниці мера Херсона Катерини Гандзюк, яку облили концентрованою сірчаною кислотою 31 липня.

Слідство підозрює в скоєнні нападу на активістку п’ятьох колишніх учасників АТО: В'ячеслава Вишневського, Віктора Горбунова, Володимира Васяновича, Сергія Торбіна і Микиту Грабчука. Торбін у підозрі фігурує як організатор замаху. Грабчука називають безпосереднім виконавцем нападу.

Поліція заявляла, що четверо з п’яти підозрюваних у спробі вбити Гандзюк зізналися у скоєнні злочину, а Торбін не зізнається.

Провадження щодо замовників розслідує Служба безпеки України, провадження щодо виконавців, яке фактично завершила Нацполіція, 5 листопада передали у Головне слідче управління СБУ.

5 листопада, організатори спільноти "Хто замовив Катю Гандзюк?" заявили, що посередником між виконавцями злочину та замовником був раніше судимий Ігор Павловський, що має кличку "Собака".

Повідомлялось, що Павловський є офіційним помічником народного депутата від Блоку Петра Порошенка Миколи Паламарчука.

Самого Паламарчука активісти назвали "смотрящим по темах МВС у Херсонській області", але нардеп назвав це маячнею.

6 листопада генеральний прокурор Юрій Луценко, виступаючи у Верхвоній Раді, заявив, що у справі Гандзюк стався витік інформації, що підірвав слідство.

Згодом стало відомо, що колишнього помічника народного депутата від БПП Миколи Паламарчука Ігоря Павловського арештували у справі вбивства Катерини Гандзюк.