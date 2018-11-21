Депутаты от Блока Петра Порошенко Николай Паламарчук, Артур Палатный и Олег Великин хотят ввести уголовную ответственность за клевету.

Соответствующий законопроект 9306 их авторства зарегистрирован в Верховной Раде.

Согласно пояснительной записке, "в последнее время в Украине свободу слова все чаще путают с вседозволенностью распространения… ошибочных фактов".

"Одним из последних случаев распространения ложной информации является случай с обвинениями, которые звучат со стороны некоторых СМИ в адрес народного депутата (Николая Паламарчука – ред.) о причастности к совершению особо тяжкого преступления (нападение на общественную активистку К. Гандзюк)", - говорится в тексте пояснительной записки.

Депутаты отмечают, что в США и Евросоюзе применяется "достаточно суровое наказание" за клевету – от штрафов до 10 лет лишения свободы.

Авторы законопроекта предлагают закрепить в Уголовном кодексе наказание за клевету от штрафа в 200-500 необлагаемых минимумов доходов граждан (3400-8500 гривен) и исправительных работ до лишения свободы на 3 года.

Первый заместитель главы правоохранительного комитета Николай Паламарчук в комментарии каналу "112 Украина" позже сказал: "Распространили информацию, что я уже заказчик убийства Гандзюк .. Не дай Бог каждому пережить то, что я пережил".

"Я – человек с 35-летним правоохранительным стажем, я раскрыл сам лично десятки и сотни преступлений, а если вместе со своим коллективом – это тысячи преступлений: умышленных убийств, разбоев, нападений на граждан и тому подобное", – заявил он.

"И меня возмутило, что некоторые каналы сказали: "Все, факт, он виноват!". Конечно, я подам и в суд. Но я долго думал над этим: что же делать, почему так? Я изучил опыт граждан других государств, законодательство других государств", – добавил Паламарчук

Он отметил, что в 19 штатах США предусмотрена уголовная ответственность за клевету, так же во Франции, Германии, Болгарии, Греции, Дании, Исландии, Испании, Латвии, Литве, Норвегии, Польши, Финляндии, Черногории, Чехии, Швейцарии.

На замечание о параллелях между его законопроектом и "диктаторскими законами" соратников Виктора Януковича Паламарчук ответил: "Я не знаю, что вносила "Партия регионов", но я лично стал просто объектом безответственного отношения некоторых журналюг".

Напомним, ​​4 ноября стало известно о смерти активистки, советника мэра Херсона Екатерины Гандзюк, которую 31 июля облили концентрированной серной кислотой.

Следствие подозревает в совершении нападения на активистку пятерых бывших участников АТО: Вячеслава Вишневского, Виктора Горбунова, Владимира Васяновича, Сергея Торбина и Никиту Грабчука.

Торбин в подозрении фигурирует как организатор покушения. Грабчука называют непосредственным исполнителем нападения.

Полиция заявляла, что четверо из пяти подозреваемых в попытке убить Гандзюк признались в совершении преступления, а Торбин не признается.

Дело по заказчикам расследует Служба безопасности Украины, дело по исполнителям, которое фактически завершила Нацполиция, 5 ноября передали в Главное следственное управление СБУ.

5 ноября организаторы сообщества "Кто заказал Катю Гандзюк?" заявили, что посредником между исполнителями преступления и заказчиком был ранее судимый Игорь Павловский, имеющий прозвище "Собака". Сообщалось, что Павловский является официальным помощником народного депутата от Блока Петра Порошенко Николая Паламарчука.

Самого Паламарчука активисты назвали "смотрящим по темам МВД в Херсонской области", но нардеп это опроверг.

6 ноября генпрокурор Юрий Луценко, выступая в Верховной Раде, заявил, что в деле Гандзюк произошла утечка информации, подорвавшая следствие.

Позже стало известно, что бывшего помощника народного депутата от БПП Николая Паламарчука Игоря Павловского арестовали по делу убийства Екатерины Гандзюк.

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