Депутаты от Блока Петра Порошенко Николай Паламарчук, Артур Палатный и Олег Великин хотят ввести уголовную ответственность за клевету.

Соответствующий законопроект 9306 их авторства зарегистрирован в Верховной Раде.

Согласно пояснительной записке, "в последнее время в Украине свободу слова все чаще путают с вседозволенностью распространения… ошибочных фактов".

"Одним из последних случаев распространения ложной информации является случай с обвинениями, которые звучат со стороны некоторых СМИ в адрес народного депутата (Николая Паламарчука – ред.) о причастности к совершению особо тяжкого преступления (нападение на общественную активистку К. Гандзюк)", - говорится в тексте пояснительной записки.

Депутаты отмечают, что в США и Евросоюзе применяется "достаточно суровое наказание" за клевету – от штрафов до 10 лет лишения свободы.

Авторы законопроекта предлагают закрепить в Уголовном кодексе наказание за клевету от штрафа в 200-500 необлагаемых минимумов доходов граждан (3400-8500 гривен) и исправительных работ до лишения свободы на 3 года.