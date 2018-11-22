На предстоятеля Української автокефальної церкви є кілька претендентів

Предстоятелем Української автокефальної церкви найімовірніше стане котрийсь із очільників Київського патріархату, наразі можливих претендентів є кілька.

Про це йдеться у статті "Української правди" "Свято наближається. Коли в Україні з'явиться самостійна Церква".

Деякі російські ЗМІ писали, що очолити нову Церкву може митрополит (МП) Вінницький і Барський Симеон, якого начебто протегує сам президент Порошенко.

Однак, відзначається, що змоделювати хоч якусь ситуацію, за якої абсолютна більшість, яку на соборі матиме Київський патріархат, проголосує за кандидата з іншого табору, фактично неможливо.

Водночас наразі неможливо і точно сказати, чи буде обраний керівником чинний Київський патріарх Філарет.

Речники Московського патріархату заявляли, а деякі російські ЗМІ поширювали певні "документи" – начебто підписані предстоятелями УПЦ КП Філаретом та УАПЦ Макарієм листи до Вселенського патріарха Варфоломія, що вони нібито відмовляються від висування своїх кандидатур на керівника новостворюваної Церкви.

Але підтвердити чи спростувати достовірність цих "документів" наразі неможливо.

Однак, за даними УП, варіант, що нову Церкву очолить не патріарх Філарет, під час переговорів насправді розглядали.

"Якщо таке станеться, то найбільш імовірним предстоятелем самостійної Церкви джерела УП вважають нинішнього патріаршого намісника, а фактично праву руку Філарета, митрополита Епіфанія", - йдеться в статті.

При цьому церковники відзначають, що, якщо його кандидатуру і розглядатимуть, то вона буде не єдиною. Мовляв, у КП є кілька інших впливових і авторитетних владик, як, наприклад, митрополит Луцький і Волинський Михаїл.

Загалом, якщо не з’являться якісь форс-мажорні обставини, то на Синоді 27-29 листопада Українській Церкві нададуть томос. Паралельно з цим призначать спеціального екзарха Його Всесвятості, якого делегують на проведення об’єднавчого Собору в Україну.

На цьому Соборі, який найімовірніше відбудеться у Софії Київській, оберуть предстоятель нової Церкви.

За даними УП, після цього очільника Української Церкви запросять у Константинополь для проведення спільної служби із Вселенським патріархом, на якій йому фізично вручать томос.

Нагадаємо, сам Філарет щодо висування своєї кандидатури двозначно заявив, що офіційно повідомить про це на Соборі.