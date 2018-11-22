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На предстоятеля Украинской автокефальной церкви есть несколько претендентов

Четверг, 22 ноября 2018, 09:05
На предстоятеля Украинской автокефальной церкви есть несколько претендентов

Предстоятелем Украинской автокефальной церкви, скорее всего, станет кто-то из руководителей Киевского патриархата, сейчас возможных претендентов несколько.

Об этом говорится в статье "Украинской правды" "Праздник приближается. Когда в Украине появится самостоятельная Церковь".

Некоторые российские СМИ писали, что возглавить новую Церковь может митрополит (МП) Винницкий и Барский Симеон, которого якобы поддерживает сам президент Порошенко.

Однако отмечается, что смоделировать хоть какую-то ситуацию, при которой абсолютное большинство, которое на Соборе будет иметь Киевский патриархат, проголосует за кандидата из другого лагеря, фактически невозможно.

В то же время пока невозможно и точно сказать, будет ли избран руководителем действующий Киевский патриарх Филарет.

Спикеры Московского патриархата заявляли, а некоторые российские СМИ распространяли определенные "документы" – якобы подписанные предстоятелями УПЦ КП Филаретом и УАПЦ Макарием письма к Вселенскому патриарху Варфоломею, что они якобы отказываются от выдвижения своих кандидатур на руководителя новой Церкви.

Но подтвердить или опровергнуть достоверность этих "документов" сейчас невозможно.

Однако, по данным УП, вариант, что новую Церковь возглавит не патриарх Филарет, во время переговоров на самом деле рассматривали.

"Если такое произойдет, то наиболее вероятным предстоятелем самостоятельной Церкви источники УП считают нынешнего патриаршего наместника, а фактически правую руку Филарета, митрополита Епифания", - говорится в статье.

При этом церковники отмечают, что, если его кандидатуру и будут рассматривать, то она будет не единственной. Мол, в КП есть несколько других влиятельных и авторитетных владык, как, например, митрополит Луцкий и Волынский Михаил.

В общем, если не появятся какие-то форс-мажорные обстоятельства, то на Синоде 27-29 ноября Украинской Церкви предоставят томос. Параллельно с этим назначат специального экзарха Его Святейшества, которого делегируют на проведение объединительного Собора в Украине.

На этом Соборе, который, скорее всего, состоится в Софии Киевской, выберут предстоятель новой Церкви.

По данным УП, после этого главу Украинской Церкви пригласят в Константинополь для проведения совместной службы с Вселенским патриархом, на которой ему физически вручат томос.

Напомним, сам Филарет о выдвижении своей кандидатуры двусмысленно заявил, что официально сообщит об этом на Соборе.

Украинская правда
Темы: церковьтомос
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