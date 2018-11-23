Порошенко подписал законы о "евробляхы" – и просит не протестовать

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Пятница, 23 ноября 2018, 09:01

Президент подписал законы №8487 и №8488, которые легализуют ввезенные с нарушением таможенного и налогового законодательства автомобили с европейскими номерами.

Об этом сообщается в Facebook Петра Порошенко.

"Все средства от этого, с первой и до последней гривны, пойдут в Пенсионный фонд на покрытие его дефицита, на индексации пенсий, на выплаты в первую очередь тем, кто получает минимальную пенсию. Это четко и недвусмысленно предусмотрено законом", – заявил президент.

По его словам, "это – непростой компромисс между государством и фактическими владельцами авто, между теми, кто уже принял как данность неизбежность налогов, и теми, кто только получил шанс стать добросовестным налогоплательщиком".

"И вот чтобы последние не имели никакого сомнения, что их деньги идут на благое дело, их и решили целевым образом направить в помощь пенсионерам", – отметил Порошенко.

"От Пенсионного фонда буду требовать регулярно отчитываться об объемах средств, полученных от легализации авто", – заверил он.

Президент призвал владельцев авто с европейскими номерами "в предусмотренный законом срок воспользоваться льготным порядком растаможивания и воздержаться от акций протеста".

"Без налогов не бывает армии, без налогов не бывает дорог, без налогов не бывает образования. И государство строят не президенты, не правительства, не депутаты, а налогоплательщики. Это должно стать аксиомой, и подписание указанных законов – шаг в том направлении. Спасибо всем за понимание и способность к компромиссу", – добавил Порошенко.

Темы: авто Порошенко законодательство
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